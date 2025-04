EQS-News: PALFINGER AG strebt für 2025 zweitstärkstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte an

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 25. April 2025

PALFINGER AG strebt für 2025 zweitstärkstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte an

Umsatz im ersten Quartal von EUR 552,5 Mio., EBIT von EUR 40,1 Mio. und Konzernergebnis von EUR 22,0 Mio.

Steigende Auftragseingänge insbesondere in europäischen Kernmärkten

Global positive Entwicklung trotz Unsicherheit durch US-Zollpolitik

1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.

Die PALFINGER AG verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von EUR 552,5 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 40,1 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 22,0 Mio. Wie prognostiziert, wurden Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Gleichzeitig blickt PALFINGER optimistisch auf das Gesamtjahr 2025 und strebt das zweitbeste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte an. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens konnte durch die Reduktion der Nettofinanzverschuldung sowie das deutlich gestiegene Eigenkapital weiter gestärkt werden.

Positive Entwicklung bei Auftragseingängen

In den europäischen Kernmärkten verzeichnet PALFINGER seit dem vierten Quartal 2024 eine Erholung der Auftragseingänge. Dies führt in Europa zu einer Erhöhung der Produktionskapazitäten.

Die global positive Entwicklung spiegelt sich auch in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien und Argentinien, wider, wo die Kapazitäten ebenfalls erhöht wurden.

Verhaltene Nachfrage in Nordamerika – Wachstum in Asien & Pazifik

NAM verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein leichtes Wachstum, die Nachfrage bleibt jedoch gedämpft. Die unklare Zollpolitik der USA sorgt für Unsicherheit am Markt.

In APAC setzt sich das Wachstum weiter fort, wobei auch in China eine leichte Erholung wahrnehmbar ist. Indien erweist sich weiterhin als Zukunftsmarkt. Dies soll durch die Errichtung eines Montagewerks, mit Investitionen von mehr als EUR 25 Mio., genutzt werden. Für die kommenden Jahre wird in der Region APAC ein Umsatz von EUR 300 Mio. angestrebt.

Konstant hohe Performance im Bereich Marine

Der Bereich Marine bleibt in Umsatz und Ergebnis auf hohem Niveau. Diese Entwicklung resultiert aus dem weiter wachsenden Service-Bereich und der guten Nachfrage bei Offshore-Kranen. Zudem sicherte sich PALFINGER MARINE einen Auftrag zur Ausstattung des neuesten Schiffs der Icon Class von Royal Caribbean mit innovativer Rettungsausrüstung.

„Die gute Nachfrage im ersten Quartal 2025 stimmt uns zuversichtlich und lässt eine positive Ergebnisentwicklung ab dem zweiten Halbjahr erwarten. Wir sind mit unseren Produkten, Lösungen und unserer Strategie richtig für weiteres Wachstum aufgestellt“, betont Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG. Ebenso positiv erweist sich, trotz der Irritationen durch die US-Zollpolitik, das Momentum des Aktienkurses der PALFINGER AG seit Jahresbeginn.

Nachhaltigkeit als Treiber für langfristiges Wachstum

Bei PALFINGER ist das Nachhaltigkeitsprogramm „Lifting Positive Impact“ zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachhaltige Lösungen schaffen Chancen für Innovation und Wachstum und stärken die Position als Innovationsführer.

bauma 2025

Zwei Messestände, rund 180 Mitarbeitende und mehr als 100.000 Gäste. „Die bauma 2025 bot die perfekte Bühne, um zu zeigen, was PALFINGER schon heute für seine Kunden bietet – und woran wir für morgen arbeiten. Aus München nehme ich eine durchwegs positive Grundstimmung mit, trotz der aktuellen globalen Unsicherheiten. Unsere Kunden und Händler zeigen Optimismus. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung, ein positives Momentum, das neue Chancen bietet und das wir jetzt nutzen müssen“, so Andreas Klauser.

Ausblick

Dank der Erholung der Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten rechnet PALFINGER mit einer sehr guten Ergebnisentwicklung ab dem zweiten Halbjahr. Auf dieser Basis strebt PALFINGER für 2025 eine Steigerung von Umsatz und EBIT im Vergleich zum Vorjahr und damit das zweitbeste Geschäftsjahr seiner Unternehmensgeschichte an.

Für 2027 hat sich PALFINGER einen Umsatz von EUR 2,7 Mrd., eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen Return on Capital Employed von über 12 Prozent zum Ziel gesetzt.

Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für das Q1/2025:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen

Hier finden Sie die Kennzahlen von Q1/2025:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/pressemitteilungen

+++

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten, flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von EUR 2,36 Mrd.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |

h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite

www.palfinger.ag

,

www.palfinger.com

zur Verfügung.

