Trump & XI | Handelswoche positiv | Talsohle durchschritten?

Was für eine Handelswoche an der Wall Street mit starken Rückgängen am Montag und dann drei Handelstagen mit Anstiegen.



Der S&P 500 und der Nasdaq legten diese Woche um 3,8 Prozent bzw. 5,4 Prozent zu. Der Dow Jones legte um 2 Prozent zu.



Heute tendieren die Aktienfutures von DOW, S&P 500 und NASDAQ nach dieser Gewinnserie an der Wall Street niedriger, da die Anleger die Gewinne eines großen Technologieunternehmens und anhaltende Handelsängste abwägen.



Der Rückgang erfolgt auch nachdem das Time Magazine Äußerungen von Präsident Donald Trump veröffentlicht hatte. Der Präsident sagte, er würde es als „totalen Sieg“ betrachten, wenn die USA in einem Jahr hohe Zölle von 20 bis 50 Prozent auf ausländische Länder erheben würden. Trump bestritt zudem, dass ihn steigende Renditen zu einer 90-tägigen Aussetzung der meisten höheren Zölle gezwungen hätten.



„Der Anleihemarkt war in Aufruhr, ich jedoch nicht“, sagte Trump in dem Interview vom Dienstag, das am Freitag veröffentlicht wurde.







