EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung

Bremen, 28. April 2025 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, verschiebt die ursprünglich für den 28. Mai 2025 terminierte ordentliche Hauptversammlung auf den 2. Juli 2025.

Vorstand und Aufsichtsrat der Energiekontor AG haben entschieden, die ursprünglich für den 28. Mai 2025 terminierte ordentliche Hauptversammlung der Energiekontor AG zu verschieben. Die ordentliche Hauptversammlung soll nun zum organisatorisch nächstmöglichen Termin, am 2. Juli 2025, stattfinden. Die Veranstaltung wird unverändert im reinen Präsenzformat am gewohnten Veranstaltungsort im Hamme Forum in Ritterhude durchgeführt.

Hintergrund der Neuterminierung ist ein formeller Fehler im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024, der eine erneute förmliche Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses durch den Vorstand und deren Billigung durch den Aufsichtsrat sowie eine Neuerteilung der Bestätigungsvermerke durch den Abschlussprüfer erforderlich gemacht hat. Das Zahlenwerk von Jahres- und Konzernabschluss ist dabei unverändert geblieben. Das betrifft auch den Dividendenvorschlag, den Nachtragsbericht, den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025 sowie die kommunizierte Wachstumsstrategie 2023 bis 2028. Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 25. April 2025 für Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024 jeweils einen neuen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Um einen rechtssicheren und reibungslosen Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Energiekontor AG im Sinne aller Aktionärinnen und Aktionäre und des Unternehmens zu gewährleisten, ist die Veröffentlichung der Einberufung der nunmehr für den 2. Juli 2025 terminierten ordentlichen Hauptversammlung der Energiekontor AG für die zweite Mai-Hälfte 2025 vorgesehen. Alle erforderlichen Unterlagen zur Hauptversammlung werden fristgemäß auf der Website des Unternehmens unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung.html zur Verfügung gestellt.

Der neue Hauptversammlungstermin ist die einzige Aktualisierung des Finanzkalenders der Energiekontor AG für das laufende Geschäftsjahr 2025. Alle übrigen Veröffentlichungstermine bleiben unverändert.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit fast 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von ca. 444 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 160 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Berlin-Spandau, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Rund 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von annähernd 2,2 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

