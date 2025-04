EQS-News: Geschäftszahlen von FP für 2024: Umsatz und EBITDA rückläufig, Konzerngewinn und Free Cashflow steigen aufgrund von Einmaleffekten

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftszahlen von FP für 2024: Umsatz und EBITDA rückläufig, Konzerngewinn und Free Cashflow steigen aufgrund von Einmaleffekten



Berlin, 28. April 2025 – Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete der Konzern erwartungsgemäß einen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis, während der Konzerngewinn und der Free Cashflow aufgrund von Einmaleffekten anstiegen.

FP erwirtschaftete 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 169,3 Mio. Euro im Vergleich zu 175,6 Mio. Euro im Vorjahr; das entspricht einem Rückgang um 3,6 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 25,3 Mio. Euro gegenüber 27,6 Mio. Euro im Jahr 2023. Damit wurde die Prognose erreicht, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der freesort GmbH angepasst wurde. Aufgrund der Entkonsolidierung der freesort GmbH zum 30. September 2024 ist der Geschäftsbereich Mail Services in den veröffentlichten Zahlen des Konzerns nicht mehr enthalten und die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

Das Konzernergebnis verbesserte sich um 40,4 % auf insgesamt 14,6 Mio. Euro im Vergleich zu 10,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern betrug 10,1 Mio. Euro gegenüber 8,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis des aufgegebenen Geschäftsbereichs nach Steuern liegt bei 4,4 Mio. Euro gegenüber 1,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Darin enthalten ist ein Veräußerungsgewinn in Höhe von 3,9 Mio. Euro und der Ergebnisbeitrag der freesort GmbH in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie (EPS) verbesserte sich auf 0,93 Euro im Vergleich zu 0,67 Euro im Vorjahr. Der Free Cashflow stieg auf 24,2 Mio. Euro im Vergleich zu 9,1 Mio. Euro im Jahr 2023.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions sank 2024 um 3,6 % auf 141,8 Mio. Euro im Vergleich zu 147,1 Mio. Euro im Vorjahr. Dabei fielen negative Wechselkurseffekte in Höhe von 0,2Mio. Euro an.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verzeichnete im Berichtszeitraum mit 27,4 Mio. Euro insgesamt einen leichten Umsatzrückgang um 2,4 % gegenüber 28,1 Mio. Euro im Vorjahr. In diesem Umsatz sind 11,8 Mio. Euro reine Portoumsätze enthalten. Der Rückgang resultiert maßgeblich aus dem Bereich Document Workflow Management, der erneut vom rückläufigen Briefvolumen betroffen war. Die SaaS-basierten Lösungen verzeichneten demgegenüber ein Wachstum von 13,2 % auf 9,6 Mio. Euro.

Prognose für 2025

Die Geschäftsentwicklung 2025 wird unverändert von den schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Prognosesicherheit ist insbesondere durch die zollpolitischen Maßnahmen der neuen US-Regierung beeinträchtigt; sie können zu gravierenden Verwerfungen der Weltwirtschaft führen, die auch FP treffen würden. Vor allem die unmittelbaren Wirkungen in dem für FP größten Markt, den USA, sind aktuell nur sehr schwer abzuschätzen. Zusätzlich sind die marktspezifischen Entwicklungen im Postmarkt weiterhin herausfordernd. Der Vorstand erwartet daher für das Geschäftsjahr 2025 für den Konzern einen Umsatz zwischen 165 und 175 Mio. Euro. Das EBITDA wird zwischen 20 und 27 Mio. Euro erwartet. Die erwartete Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2025 steht grundsätzlich unter der Prämisse gleichbleibender Wechselkurse.

Kennzahlen im Überblick:

Disclaimer

Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf die zukünftige Entwicklung und die Prognosen des Konzerns beziehen, beruhen auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Darüberhinausgehende negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von den prognostizierten Zahlen abweichen.

Über Francotyp-Postalia:

Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat zwei Geschäftsbereiche: Mailing & Shipping Solutions und Digital Business Solutions. Im Geschäftsbereich Mailing & Shipping Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete FP einen Umsatz von rund 170 Mio. Euro.

