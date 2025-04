GNW-News: Die zwei Kameras der C30 Dual machen Eltern das Leben leichter

^HONGKONG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB, ein führender Anbieter von

Smart-Home-Technologie, bringt am 30. April das Modell IMILAB C30 Dual auf den Markt. Mit zwei Überwachungskameras und lokaler KI-Erkennung hilft die C30 Dual frisch gebackenen Eltern und Haustierbesitzern, ihre Babys und Haustiere im Auge zu behalten. 3K+3K Live-Ansicht und Chat Die IMILAB C30 Dual verfügt über zwei 3K-Live-Überwachungskameras und ermöglicht dank Zwei-Wege-Audio Kommunikation in Echtzeit. Außerdem ist weniger Licht für die Darstellung klarer, vollfarbiger Bilder in der Nacht erforderlich. Überwachung aus zwei Blickwinkeln Die C30 Dual verfügt über zwei unabhängige Objektive, so dass Eltern ihre Kinder und Haustiere auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln im Auge behalten können. Mit einer 360°-Abdeckung und einem 6-fachen Zoom fängt diese Innenkamera jedes Detail ein, auch die schönen und lustigen Momente. Lokale KI-Erkennung Erhalten Sie Benachrichtigungen über wichtige Aktivitäten, die von der C30 Dual erkannt werden. Die lokale KI-Erkennung detektiert Menschen, Haustiere, Babygeschrei, Feuer und Rauch (Beta). Ein Abonnement ist nicht erforderlich, da die KI-Erkennung die Daten lokal verarbeitet. App-Verbindung Mit der Xiaomi/Mi Home App können Sie von unterwegs auf Ihre C30 Dual zugreifen. Flexibler Speicherplatz für Aufnahmen Aufnahmen der C30 Dual können lokal auf einer MicroSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden. Alternativ ist eine Cloud-Option auf Abonnementbasis erhältlich. Vielseitige Installation Installieren Sie die C30 Dual auf einem Tisch oder an der Decke, um verschiedene Blickwinkel zu ermöglichen. Dies ist auch unsere erste Innenkamera, die 2,4 GHz und 5 GHz über WiFi-6 unterstützt. Dadurch werden höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten erzielt. Sprachassistenten Die C30 Dual ist mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Damit ist eine komfortable Sprachsteuerung möglich. Verfügbarkeit Die C30 Dual ist ab dem 30. April auf Amazon (https://www.amazon.com/dp/B0F1N5NWXS), imilabglobal.com (https://www.imilabglobal.com/products/imilab-c30-dual-3k-3k-wifi-plug-in- indoor-camera) und AliExpress (https://www.aliexpress.com/item/3256808467506492.html?gatewayAdapt=4itemAdapt) erhältlich. Über IMILAB IMILAB ist eine 2014 gegründete Smart-Home-Marke, die sich auf flexible Plug- and-Play-Heimsicherheitslösungen für kleine Familien spezialisiert hat, die sowohl den Innen- als auch den Außenbereich abdecken. IMILAB hat dank starker Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie Mihome (Teil des Xiaomi AIoT- Ökosystems) und Aliyun (wesentlicher Bestandteil des Alibaba AIoT-Ökosystems) über 75 Millionen Produkte an Haushalte auf der ganzen Welt geliefert. Wir erschließen kontinuierlich neue Innovationsfelder, um Smart-Home-Sicherheit für jedermann einfach nutzbar und zugänglich zu machen. Kontaktinformation: pr@imilab.com (mailto:pr@imilab.com) Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590- 417c-8d82-9caa5a9a362a °