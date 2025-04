DAX® - Ein ganz besonderes Signal

Der DAX® erlebte einen ziemlich ruhigen Wochenauftakt. Weniger als 200 Punkte Handelsspanne sind doch eher ungewöhnlich für die Marktschwankungen der vergangenen Wochen. Dennoch setzt sich die Erholung der letzten beiden Wochen fort. Dank dieser Entwicklung konnten die deutschen Standardwerte knapp die Widerstandszone aus den Tiefs bei gut 22.200 Punkten und der 50-Tages-Linie (akt. bei 22.209 Punkten) zurückerobern. Diese Bastion dient zukünftig als erste Unterstützung. Die auf dem Weg nach Norden gerissene Aufwärtskurslücke vom 23. April (21.723 zu 21.297 Punkte) markiert eine weitere Haltezone. Das nächste Anlaufziel bildet das Februarhoch bei 22.935 Punkten. Themenwechsel: In der letzten Woche kam es in den USA zu einem ganz besonderen Chartsignal – einem sog. Zweig Breadth Trust. Vereinfacht gesagt, entsteht das Phänomen, wenn sich die Marktbreite von einem niedrigen Niveau binnen kurzer Zeit sehr deutlich verbessert. Damit ist die besondere Konstellation ein Indiz für einen Momentumimpuls. Im November 2022 legte das äquivalente den Grundstein für die laufende Rally. Auf alle 19 Signale dieser Art seit dem 2. Weltkrieg folgten in den kommenden sechs bzw. zwölf Monaten Anschlussgewinne.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

