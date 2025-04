EQS-News: Cherry SE veröffentlicht ausgewählte vorläufige Kennzahlen zum ersten Quartal 2025 – auf Budget und wie geplant unter Vorjahresquartal

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Cherry SE veröffentlicht ausgewählte vorläufige Kennzahlen zum ersten Quartal 2025 – auf Budget und wie geplant unter Vorjahresquartal



29.04.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 29. April 2025 – Die Cherry SE hat vorab finanzielle Leistungsindikatoren für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Konzernumsatz und bereinigte Konzern-EBITDA-Marge liegen im Rahmen des Budgets und wie geplant unter Vorjahr und damit im Rahmen der Erwartungen der Gesellschaft.

Konzernumsatz im ersten Quartal 2025 bei 25,3 Mio. Euro und damit um rund 16 % unter Q1 2024 mit 30,3 Mio. Euro

Bereinigte EBITDA-Marge nach drei Monaten bei -8,0 % (Vorjahr: 2,8 %)

Kennzahlen des ersten Quartals 2025 im Rahmen der Erwartungen, die der Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 zugrunde liegen

Nachfrageseitige Sondereffekte in Antizipation der US-Zölle belasten CHERRY Americas

CHERRY APAC im ersten Quartal erfreulich und über den eigenen Erwartungen

Mit 25,3 Mio. Euro lag der Konzernumsatz der Cherry SE im ersten Quartal 2025 um ca. 16 % unter dem Vorjahreswert von 30,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere eine Verlangsamung des US-Geschäfts mit Peripheriegeräten im Hinblick auf künftige US-Zölle sowie weiterhin unzureichende Umsätze im Schaltergeschäft. CHERRY APAC hingegen entwickelte sich erfreulich, sowohl umsatzseitig als auch im Hinblick auf die fortgeführte Reduktion des Vorratsbestandes.

Der Geschäftsbereich Digital Health & Solutions liegt sowohl aufgrund eines Basiseffektes – Einführung des E-Rezepts im Januar 2024 sowie Abrechnung eines großen Auftrags bei CHERRY Embedded Solutions – als auch aufgrund der Verschiebung der Einführung der Elektronischen Patientenakte (ePa) von Januar auf Mai 2025 im ersten Quartal unter Vorjahr mit unverändert positiven Aussichten für weiteres Wachstum in 2025.

In den ersten drei Monaten 2025 verzeichnete die Cherry SE eine bereinigte Konzern-EBITDA-Marge von -8,0 % (Q1 2024: 2,8 %). Aufgrund der oben beschriebenen Faktoren liegt die Profitabilität ebenfalls unter dem Wert des Vorjahres.

Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, führt aus: „Im Hinblick auf die fortwährenden globalen makroökonomischen und zugleich politischen Rahmenbedingungen in Deutschland hatten wir das 1. Quartal 2025 konservativ geplant. Diese Planung ist erfüllt. Der Zollkonflikt zwischen den USA und Europa und vorranging mit China beschäftigt die Gruppe täglich. Wir haben hierzu die bestmöglichen Lösungen gefunden. Unverändert fokussieren wir auf die guten Entwicklungsmöglichkeiten im Geschäft mit Peripherals und Digital Health bei gleichzeitig striktem Kostenmanagement für die Firma insgesamt. Die Verlängerung unserer Vereinbarung mit der UniCredit ist nach innen und außen ein positives Signal, das zugleich den eingeschlagenen Weg als “richtig und machbar” untermauert.“

Die Cherry SE hat am 22. April 2025 in einer Ad-hoc-Meldung ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Damit geht die Gesellschaft von einem Konzernumsatz von rund ca. 105 bis 120 Mio. Euro sowie von einer bereinigten EBITDA-Marge in der Bandbreite von 3 bis 6 % aus.

Unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/ stellt die Cherry SE am 14. Mai 2025 ihre Q1-Mitteilung zur Verfügung.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz)Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Chicago), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

29.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2125930 29.04.2025 CET/CEST