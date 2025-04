EQS-News: EuroTeleSites erfüllt Wachstumserwartungen im 1. Quartal 2025

EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

EuroTeleSites erfüllt Wachstumserwartungen im 1. Quartal 2025



29.04.2025 / 19:02 CET/CEST

+5,9% Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr führte zu einem Umsatz von 67,7 Mio. EUR

EBITDA im Q1 lag bei 59,6 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von 88,0%

EBITDAaL im Q1 lag bei 40,2 Mio. EUR mit einer EBITDAaL-Marge von 59,5%

Rollout von 36 neuen Standorten im Q1 führt zu insgesamt 13.662 Standorten

Onboarding von 24 Drittmietern an bestehenden und neuen Standorten im Q1

CAPEX in Höhe von 12,3 Mio. EUR, wobei verpflichtende Standort Upgrades weiterhin den größten Teil ausmachen

Refinanzierung von 255 Mio. EUR zu günstigeren Konditionen

Im Q1/25 war die Weltwirtschaft aufgrund der anhaltenden Inflation in wichtigen Märkten und weiteren geopolitischen Spannungen von Unsicherheit geprägt. Für Tower Companies führten diese Herausforderungen zu steigenden Kapitalkosten, Verzögerungen beim Ausbau der Infrastruktur und einem zunehmenden Druck auf die betriebliche Effizienz. Trotz dieser widrigen Umstände bleibt die Nachfrage nach digitaler Konnektivität stark, was den Bedarf an robusten Strategien, einer kostenoptimierten Netzwerkerweiterung und einer agilen Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen erhöht.

„Im Jahresvergleich erzielten wir ein solides Umsatzwachstum von 5,9 %, das vor allem auf die Gewinnung neuer Mieter zurückzuführen ist“, sagt Ivo Ivanovski, CEO EuroTeleSites. “Ich freue mich außerdem, bekannt geben zu können, dass wir unsere ersten Build-to-Suit-Aufträge von zwei verschiedenen Mobilfunknetzbetreibern außerhalb A1 Group erhalten haben. Dies ist ein starker Beweis für die Anerkennung, die wir für die Qualität unserer Arbeit und unsere zuverlässige Termintreue erhalten haben.“

Der Umsatz belief sich auf 67,7 Mio. Euro, das Wachstum ist in erster Linie auf Indexierungseffekte, die Errichtung neuer Standorte und auf das fortgesetzte Onboarding von Drittmietern in allen Märkten zurückzuführen. Im Q1 wurden in den sechs Märkten - Österreich, Bulgarien, Kroatien, Nord Mazedonien, Serbien und Slowenien - 36 neue Standorte errichtet, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 13.662 erhöhte.

Die EBITDA-Marge lag bei 88,0 % und unterstreicht damit die starke operative Effizienz und das disziplinierte Kostenmanagement. Noch aussagekräftiger für die Stärke des Kerngeschäfts ist die EBITDAaL-Marge, die mit 59,5% im Q1/25 ein noch höheres Niveau erreichte. Diese Kennzahl bildet die tatsächliche operative Performance des Unternehmens ab, da sie leasingbezogene Kosten einbezieht und somit ein transparenteres Bild der zugrunde liegenden Rentabilität und Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit liefert.

CAPEX belief sich auf 12,3 Mio. Euro, was in erster Linie auf verpflichtende Standort Upgrades, Netzausbauten und laufende Instandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Modernisierungen wurden auf Wunsch des Anchor Tenants weitere Modifikationen vorgenommen, beispielsweise die Installation neuer LTE-Antennenplätze oder Multiband-Antennen. Im Rahmen der verpflichtenden Upgrades wurden die Mobilfunktürme so vorbereitet, dass sie sowohl die Standardkonfiguration des Anchor Tenants als auch einen potenziellen zweiten Mieter aufnehmen können.

„Wir optimieren weiterhin unsere Kostenstruktur: Daher haben wir im ersten Quartal 2025 unseren verbleibenden Term Loan vollständig durch eine Privatplatzierung refinanziert. Damit sichern wir uns günstigere Zinssätze und senken unsere Gesamtzinsaufwendungen“, sagt Lars Mosdorf, CFO EuroTeleSites.“

Outlook

Mit Blick auf die Zukunft wird die Nachfrage nach digitaler Konnektivität weiter zunehmen, da Technologien wie 5G, IoT, KI und Cloud-Dienste Leben und Arbeiten zunehmend prägen. Angesichts steigender Nutzererwartungen und wachsender Datenverbrauchsraten muss die Branche in intelligente, zukunftssichere Lösungen investieren, die Innovation und Kosteneffizienz in Einklang bringen. Die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktanforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen anzupassen, wird entscheidend sein, um Wachstum zu erzielen und langfristigen Wert zu schaffen.

Dementsprechend bleibt der Ausblick für EuroTeleSites optimistisch: Für 2025 bekräftigt EuroTeleSites ihre Finanzprognose und rechnet mit einem Umsatzwachstum von rund ~4%. CAPEX Ausblick bleibt unverändert und wird voraussichtlich rund ~20% des Umsatzes ausmachen. Parallel dazu stärkt EuroTeleSites ihre Finanzlage durch einen weiteren Schuldenabbau, um die Investment-Grade-Ratings von Moody's und Fitch aufrechtzuerhalten.

Detaillierte Informationen zu den Kennzahlen und Segmenten finden Sie unter

https://eurotelesites.com/investor-relations/

