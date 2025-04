EQS-News: Heliad: Heliad investiert in ARX Robotics, um europäische Verteidigungsinnovation mit autonomen Bodensystemen voranzutreiben

EQS-News: Heliad AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad: Heliad investiert in ARX Robotics, um europäische Verteidigungsinnovation mit autonomen Bodensystemen voranzutreiben



Frankfurt am Main, 28. April 2025 – Heliad hat ihre Beteiligung an der Series A Finanzierungsrunde von ARX Robotics in Höhe von insgesamt EUR 31m bekannt gegeben. Die Runde wird von HV Capital angeführt und von weiteren Investoren wie Omnes Capital sowie bestehenden Investoren wie den NATO Innovation Fund und Project A unterstützt. Gemeinsam mit einer hochkarätigen Investorengruppe unterstützt Heliad die Mission von ARX Robotics, die europäische Verteidigungssouveränität durch skalierbare Robotik- und KI-gesteuerte Systeme voranzubringen.



Die Mission von ARX Robotics: Die Zukunft der Verteidigungsinfrastruktur gestalten

Gegründet 2022 von den ehemaligen Bundeswehroffizieren Marc Wietfeld, Stefan Roebel und Maximilian Wied, entwickelt ARX Robotics die nächste Generation autonomer unbemannter Bodenfahrzeuge (UGVs) mit der Gereon-RCS-Serie und dem firmeneigenen KI-Betriebssystem Mithra OS. Die modularen Plattformen von ARX, die vollständig über eine europäische Lieferkette gefertigt werden, decken ein breites Spektrum militärischer Anforderungen ab – von taktischen Trainingssimulationen über medizinische Evakuierung und Transport bis hin zu spezialisierten Sensoranwendungen.

Angesichts wachsender globaler Spannungen und des dringenden Bedarfs an souveränen Verteidigungsfähigkeiten schließt ARX Robotics eine entscheidende Lücke in der europäischen Verteidigungslandschaft. Ihre skalierbaren, softwaredefinierten Systeme werden bereits von sechs europäischen Streitkräften eingesetzt und bieten Agilität, Resilienz und Modernisierung in Verteidigungsoperationen.

Bewährte Technologie mit strategischem Einfluss

Seit seiner Gründung hat ARX Robotics bedeutende Fortschritte erzielt, darunter die Lieferung der größten Flotte westlich entwickelter UGVs an die ukrainische Armee sowie die Beauftragung durch die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) zur Teilnahme an der ersten EU-weiten Verteidigungsinnovationsinitiative. Das KI-gestützte Mithra OS ermöglicht eine kontinuierliche Missionsoptimierung und schafft so eine dynamische, anpassungsfähige operative Fähigkeit, die auf dem heutigen Verteidigungsmarkt ihresgleichen sucht.

Zu den jüngsten Expansionen gehören die Eröffnung eines Büros in London sowie der Aufbau einer neuen Produktionsstätte im Süden Englands. Zudem ist ARX eine strategische Partnerschaft mit Daimler Truck eingegangen, um gemeinsam die nächste Generation militärischer Mobilitätslösungen zu entwickeln.

Skalierung zur Deckung wachsender Nachfrage

Mit dem neuen Kapital plant ARX Robotics:

Die Produktionskapazität bis 2025 um das Fünffache zu erhöhen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Die KI-Fähigkeiten weiter auszubauen, um die Intelligenz und Anpassungsfähigkeit der UGVs zu steigern.

Die europäische Präsenz durch den Eintritt in weitere Schlüsselmärkte zu erweitern.

Die Modernisierungsmaßnahmen für mehr als 50.000 NATO-Fahrzeuge mithilfe seiner Software- und Robotiksysteme voranzutreiben.

Das Kapital wird nicht nur die Produktion und geografische Expansion vorantreiben, sondern ARX Robotics auch in die Lage versetzen, Partnerschaften mit Verteidigungsorganisationen zu stärken und Innovationen zu beschleunigen, die für die Sicherung der Souveränität in einem sich schnell verändernden Sicherheitsumfeld von entscheidender Bedeutung sind.

„Wir freuen uns darauf, eng mit dem ARX-Team zusammenzuarbeiten, um die Skalierung dieser kritischen Infrastruktur zu unterstützen – und dabei modernste Robotik mit einem klaren Bekenntnis zur europäischen Verteidigungssouveränität zu verbinden“, sagte Falk Schäfers, Co-CEO von Heliad.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakt:

Heliad AG

Tel: +49 69 719 12 80 0

E-Mail: investor-relations@heliad.com

