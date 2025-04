EQS-News: NanoRepro AG: NanoRepro AG investiert in Kaltplasma-Technologie und baut ihre Marktstellung im Gesundheits- und Lifestyle-Sektor aus

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

NanoRepro AG: NanoRepro AG investiert in Kaltplasma-Technologie und baut ihre Marktstellung im Gesundheits- und Lifestyle-Sektor aus



29.04.2025 / 14:00 CET/CEST

Marburg, 29. April 2025. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109), ein führender Anbieter von Schnelldiagnostika und Gesundheitsprodukten, beteiligt sich mit 33 Prozent an der „hyped about science“ GmbH („HYPED“) mit Sitz in Garching bei München. Das Start-up ist eine Ausgründung der terraplasma GmbH, die wiederum aus der Max-Planck-Gesellschaft hervorgegangen ist.



Technologie trifft auf Wachstumspotenzial

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht das neuartige Kaltplasmagerät PHLAS (ausgesprochen „Plass“), das zur kosmetischen Anwendung durch Endverbraucher entwickelt wurde. Die zugrunde liegende Kaltplasma-Technologie basiert auf dem medizinisch zertifizierten Gerät „plasma care“ und ermöglicht eine schonende, nebenwirkungsfreie, effektive Behandlung von Hautunreinheiten – etwa bei Akne, Pickeln, Rosacea oder auch perioraler Dermatitis. Des Weiteren zeigten klinische Studien von Dermatest, dass die Behandlung mit dem PHLAS das Hautbild verfeinert und hocheffizient die Porengröße reduziert. PHLAS wird als Lifestyle-Produkt im Markt positioniert.



Bei dem Produkt PHLAS handelt es sich um ein handliches, mobiles Gerät, das einmalig vom Endkunden erworben wird. Es arbeitet mit wechselbaren Aufsätzen, die in direktem Hautkontakt stehen und regelmäßig ersetzt werden müssen. Dieses Modell schafft neben dem Gerätekauf einen kontinuierlichen Wiederverkaufsstrom über den Aufsatzbedarf – vergleichbar mit Klingen bei elektrischen Rasierern oder Bürstenköpfen bei Zahnbürsten.



Marktüberblick: Gesichtspflege & energiebasierte Ästhetik im Aufschwung

PHLAS adressiert sowohl dermatologische Problemstellungen als auch Lifestyle-orientierte Schönheitspflege und positioniert sich in einem dynamisch wachsenden Segment.



Der weltweite Markt für Gesichtspflegeprodukte wurde 2023 auf 96,13 Mrd. USD geschätzt und wird laut Prognosen bis 2033 auf 169,57 Mrd. USD anwachsen – bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,84 %. Besonders gefragt sind personalisierte Lösungen, natürliche Inhaltsstoffe und nachhaltige Produkte.



Parallel dazu verzeichnet ebenso der Markt für energiebasierte ästhetische Behandlungssysteme ein überdurchschnittlich hohes Wachstum: von 2,0 Mrd. USD im Jahr 2014 auf voraussichtlich 21,14 Mrd. USD bis 2032 – mit einer CAGR von 13,8 %. Die zunehmende Verbreitung von Hautproblemen, verbunden mit der Nachfrage nach technologiebasierten Homecare-Lösungen, macht diesen Sektor besonders attraktiv.



Beteiligungsstruktur

Die NanoRepro AG beteiligt sich mit einer Investition von 3,5 Millionen Euro mit 33 Prozent an der HYPED und erhält zusätzlich eine Option zum Erwerb weiterer 17,001 Prozent für 2,0 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren auf Basis einer Unternehmensbewertung von 10,5 Millionen Euro.



Ganzheitliche Produktstrategie und operative Synergien

Im Rahmen der Beteiligung bringt die NanoRepro AG ihre Nahrungsergänzungsmittelmarke alphabiol in die neue Gesellschaft ein. Ziel ist es, ein ganzheitliches Produktsystem aus Kaltplasmatechnologie, Nahrungsergänzungsmitteln und Hautpflege-Serie unter gemeinsamer Marke PHLAS zu vermarkten.



Ein Großteil der Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie ausgewählte Mitarbeitende der NanoRepro AG werden sukzessive in die hyped about science GmbH überführt. Bereits ab Mitte 2025 beginnt die schrittweise Verlagerung, die ab Januar 2026 – mit Abschluss aller Vorbereitungen zur Markteinführung – vollständig umgesetzt ist. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Bereiche operativ und organisatorisch in Marburg bei HYPED angesiedelt. Durch diese Strukturmaßnahme ergeben sich signifikante Kosteneinsparungen innerhalb der NanoRepro AG, insbesondere in den operativen Bereichen.



Die Geschäftsführung der HYPED übernehmen Lisa Jüngst, Vorstand der NanoRepro AG, und Dr. Julia Zimmermann, Geschäftsführerin der terraplasma GmbH, in gleichberechtigter Funktion.



NanoRepro richtet sich klar auf Gesundheit und Lifestyle aus – Synergien innerhalb der Gruppe im Fokus

Zukünftig liegt der Schwerpunkt der operativen Geschäftstätigkeit der NanoRepro AG ausschließlich auf dem Schnelltestsegment. Alle weiteren Geschäftsbereiche werden durch gezielte Beteiligungen abgebildet. Neben HYPED zählen dazu bereits die Beteiligungen an der PaediProtect AG sowie der Deutsche Kosmetikwerke AG. Die Unternehmen profitieren wechselseitig von technologischem Know-how, etablierten Vertriebsstrukturen, Marketingressourcen und Standortsynergien – insbesondere in Marburg.



Ziel der strategischen Ausrichtung ist es, durch diese enge Kooperation innerhalb der Gruppe nachhaltige Werte zu schaffen, operative Komplexität zu verringern und Innovationen effizient in den Markt zu bringen.



Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.



Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke „NewKee“ innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt. Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

