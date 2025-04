Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Binect AG - von BankM AG 29.04.2025 / 12:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.04.2025 Kursziel: EUR 4,25 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker Durch Umsatzmix gedrückte EBIT-Marge bleibt 2024 positiv, Umsatz legt fast 42% zu Mit einem Umsatzwachstum von 41,8% (auf EUR 20,96 Mio.) konnte Binect (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) unsere Umsatzerwartung (EUR 19,2 Mio.) und die eigene Guidance klar übertreffen. Wie durch die Gesellschaft kommuniziert, belastete der Umsatzmix (mit margenschwächeren Großaufträgen) die EBIT-Marge, die mit 0,1% zwar im positiven Bereich, aber unterhalb unserer Erwartung (0,5%) lag. Hierfür machen wir temporäre Effekte verantwortlich. Binect ONE wurde bereits zum 1. September eingeführt und stößt auf hohes Interesse. Es gilt, die Skalenvorteile der SaaS-Plattform zu nutzen, die ein hohes Maß an individuellen Anpassungen zulässt. Die jüngsten Marktanteilsgewinne und das Skalierungspotenzial scheint der Markt mit Blick auf den Aktienkurs derzeit zu ignorieren. Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 4,25; somit bestätigen wir unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32368.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2126744 29.04.2025 CET/CEST °