ROUNDUP: Gewinnsprung für Deutsche Bank zum Jahresauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnsprung für die Deutsche Bank zum Jahresauftakt: Sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Überschuss fielen im traditionell guten ersten Quartal um 39 Prozent besser aus als ein Jahr zuvor - dank besseren Geschäften in allen Konzernbereichen und weiteren Einsparungen. Das Ergebnis fiel besser als von Experten erwartet aus. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt, auch wenn der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Handelskonflikt das Geschäft im April belastet hat. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie legte vorbörslich zu.

"Durch Ertragswachstum und geringere Kosten haben wir den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren erreicht", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing mit Blick auf den Vorsteuergewinn von gut 2,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre des Frankfurter Dax-Konzerns ein Gewinn von rund 1,8 Milliarden Euro - ebenfalls 39 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Den Löwenanteil steuerte das Investmentbanking bei, in dem die Deutsche Bank zum Beispiel das Geschäft mit Übernahmen und Börsengängen abwickelt. Die Sparte trug rund 3,4 Milliarden Euro zu den auf gut 8,5 Milliarden Euro gestiegenen Erträgen bei. Der Vorsteuergewinn der Investmentbank kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro.

Zugleich tritt der Vorstand bei den Kosten auf die Bremse. Von 2,5 Milliarden Euro angepeilten Kostensenkungen sind den Angaben zufolge mittlerweile rund 85 Prozent erreicht. Die Deutsche Bank hatte angekündigt, im laufenden Jahr etwa 2.000 Stellen zu streichen und die Zahl ihrer Filialen weiter zu reduzieren. Ende März lag die Zahl der Mitarbeitenden in Vollzeitstellen gerechnet bei 89.687. Das waren 636 weniger als ein Jahr zuvor.

Vorstandschef Sewing hatte Ende Januar ein neues Umbauprogramm angekündigt mit dem Titel "Deutsche Bank 3.0". So sieht das Management Potenzial, durch schlankere Hierarchien und mehr Einsatz von Künstlicher Intelligenz Kosten zu senken. Sewing will die Bank effizienter machen: Die Eigenkapitalrendite soll 2025 auf mehr als 10 Prozent steigen nach 4,7 Prozent im vergangenen Jahr. Im ersten Quartal des laufenden Jahres wurde ein Wert von 11,9 Prozent erreicht./ben/zb/DP/zb