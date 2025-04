EQS-HV: SURTECO GROUP SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2025 in Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

SURTECO GROUP SE Buttenwiesen ISIN: DE0005176903

WKN: 517690 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre1 zu der am Mittwoch, den 11. Juni 2025, um 10:00 Uhr (Einlass: ab 9:00 Uhr) im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, beginnenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

1 Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen. I. TAGESORDNUNG: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die SURTECO GROUP SE und den Konzern, jeweils für das Geschäftsjahr 2024, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a, § 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB), des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. Eine Beschlussfassung ist daher gesetzlich nicht erforderlich. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2024 in Höhe von Euro (€) 17.085.816,49 wie folgt zu verwenden: - Zahlung einer Dividende von € 4.651.719,30. Auf die ausgegebenen 15.505.731 Aktien entfällt eine Dividende von € 0,30 je Stückaktie entsprechend einer rechnerischen Beteiligung am Grundkapital von jeweils € 1,00. - Einstellung in die Gewinnrücklage von € 12.434.097,19. Die Dividende ist am 16. Juni 2025 zahlbar. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend genannten Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen: 3.1 Herrn Wolfgang Moyses 3.2 Herrn Andreas Pötz. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der vorgenannten Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend genannten Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen: 4.1 Herrn Andreas Engelhardt 4.2 Herrn Tim Fiedler 4.3 Herrn Tobias Pott 4.4 Herrn Jens Krazeisen 4.5 Herrn Jochen Müller 4.6 Herrn Dirk Mühlenkamp 4.7 Herrn Jan Oberbeck 4.8 Herrn Thomas Stockhausen 4.9 Herrn Jörg Wissemann Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. 5. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeiten von Herrn Tim Fiedler und Herrn Jochen Müller als Mitglieder des Aufsichtsrats der SURTECO GROUP SE enden mit Beendigung der Hauptversammlung am 11. Juni 2025. 5.1 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Tim Fiedler, Volkswirt, Düsseldorf, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Herr Fiedler verfügt über folgende weitere Mitgliedschaften in anderen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - Mitglied des Kuratoriums der Gustav und Catharina Schürfeld-Stiftung, Lachendorf - Mitglied des Beirats der Drewsen Spezialpapier GmbH & Co. KG, Lachendorf - Mitglied des Beirats der nevisQ GmbH, Aachen - Mitglied des Aufsichtsrats der Geiger Notes AG, Mainz-Kastel - Mitglied des Supervisory Boards von CMPC Europe GmbH & Co. KG, Hamburg - Mitglied des Beirats der MCG Management GmbH, Hamburg - Mitglied des Supervisory Boards von Northern Design Power SL, Madrid Herr Fiedler ist unabhängig im Sinne von Ziffer C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Herr Fiedler ist geschäftsführender Gesellschafter der G. Schürfeld + Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg, die Aktionärin der SURTECO GROUP SE ist. Im Übrigen bestehen zwischen Herrn Fiedler und den Gesellschaften des SURTECO-Konzerns, den Organen der SURTECO GROUP SE und einem die SURTECO GROUP SE kontrollierenden Aktionär keine persönlichen und/oder geschäftlichen Beziehungen. Der Lebenslauf von Herrn Fiedler ist als Anlage 1 dieser Tagesordnung beigefügt. 5.2 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Jochen Müller, Diplom-Ingenieur, Neunkirchen-Seelscheid, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Herr Müller verfügt über keine weiteren Mitgliedschaften in anderen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. Herr Müller ist unabhängig im Sinne von Ziffer C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Zwischen ihm und den Gesellschaften des SURTECO-Konzerns, den Organen der SURTECO GROUP SE und wesentlich an der SURTECO GROUP SE beteiligten Aktionären bestehen keine persönlichen und/oder geschäftlichen Beziehungen. Der Lebenslauf von Herrn Müller ist als Anlage 2 dieser Tagesordnung beigefügt. 6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. Dieser ist über unsere Internetseite unter www.surteco.com im Menüpunkt Investor Relations - Corporate Governance zugänglich. Der Vergütungsbericht wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Nach § 113 Abs. 3 Aktiengesetz ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Die Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE hat einen solchen Beschluss zuletzt am 23. Juni 2021 gefasst, so dass turnusmäßig eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist. Der Aufsichtsrat hat die derzeit geltenden, in § 12 der Satzung der SURTECO GROUP SE niedergelegten Regelungen sowie das von der Hauptversammlung am 23. Juni 2021 beschlossene System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder überprüft. Die gewonnenen Erkenntnisse und Schlüsse hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand geteilt, da gemäß § 124 Abs. 3 Satz 1 Aktiengesetz Vorstand und Aufsichtsrat verpflichtet sind, der Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Die Überprüfung hat keinen strukturellen Änderungsbedarf ergeben; das geltende System hat sich vielmehr bewährt. Es entspricht marktüblichen Standards und den gesetzlichen Vorgaben und berücksichtigt deutsche und internationale Corporate-Governance-Vorgaben, insbesondere diejenigen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen daher vor, das von der Hauptversammlung am 23. Juni 2021 beschlossene System und die daraus abgeleitete Regelung zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder in § 12 der Satzung der SURTECO GROUP SE zu bestätigen. Die derzeit gültige Satzung ist über unsere Internetseite unter www.surteco.com im Menüpunkt Investor Relations - Corporate Governance zugänglich. Sie wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. Das von der Hauptversammlung am 23. Juni 2021 beschlossene System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird nachfolgend noch einmal erläutert: „System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Für jedes Aufsichtsratsmitglied wird neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Festvergütung von 25.000 € pro Jahr gezahlt, die sich für den Vorsitzenden auf das Zweifache, und für die Stellvertreter jeweils auf das Eineinhalbfache erhöht. Eine variable Vergütung wird nicht gewährt. Eine Zusatzvergütung für die Mitglieder des Prüfungsausschusses von maximal 40.000 € p.a. verteilt der Aufsichtsrat aufgrund eines entsprechenden Vorschlags des Prüfungsausschusses jeweils anhand des tatsächlichen Arbeitsanfalls nach billigem Ermessen. Er muss die Obergrenze von 40.000 € dabei nicht ausschöpfen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Vermögensschadens- und Rechtsschutzversicherung (D&O-Versicherung) abschließen.“ 8. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung Nürnberg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer der SURTECO GROUP SE für das Geschäftsjahr 2025, vorsorglich zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls durchzuführende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2025 und für eine gegebenenfalls durchzuführende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2026, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2026 erstellt werden, zu bestellen. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der EU Abschlussprüferverordnung genannten Art auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission). II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG 1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nominal € 15.505.731,00. Es ist eingeteilt in 15.505.731 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Stückaktie. Sämtliche Stückaktien sind Stammaktien. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen somit insgesamt 15.505.731 Stimmen. 2. Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 4. Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch Bevollmächtigte), die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung Dritter können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT) an die Gesellschaft übermittelt werden. Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. Die Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist bis zum Ablauf des 4. Juni 2025 ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache durch den Letztintermediär erstellter Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG über den Anteilsbesitz beizubringen. Der Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des 20. Mai 2025 (Nachweisstichtag) beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis über den Anteilsbesitz erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich vom Veräußerer bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden üblicherweise durch das depotführende Institut vorgenommen. Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, sich möglichst frühzeitig an ihr depotführendes Institut zu wenden.

Wenn ein Kreditinstitut (Intermediär), eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 des Aktiengesetzes (AktG) gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht ein Textformerfordernis kraft Gesetzes nicht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen eine besondere Form der Vollmacht verlangen können, weil sie gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de Postalisch oder per E-Mail übersandte Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Ablauf des 9. Juni 2025, 24.00 Uhr, unter der vorstehenden Anschrift eingegangen sein. Wir bitten um Verständnis, dass später eingehende Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter nicht berücksichtigt werden können. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können zudem auch über das SURTECO Investor-Portal unter https://ir.surteco.com/hv erteilt werden. Die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte. Die Abgabe, Änderung oder der Widerruf der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist bis zum Ablauf des 10. Juni 2025, 24.00 Uhr, möglich. Die persönliche Erteilung von Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung ist vor Ort bis zum Beginn der Abstimmung möglich.

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

E-Mail: HV@surteco.com Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist, also spätestens bis 27. Mai 2025, 24:00 Uhr, unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens einschließlich des Namens des Aktionärs und der etwaigen Begründung unter der Internetadresse der Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 10) veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden in gleicher Weise bekannt gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge und solche, die nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bei der Gesellschaft eingehen, werden nicht berücksichtigt. Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

Buttenwiesen, im April 2025 Der Vorstand

Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 5.1 Lebenslauf Tim Fiedler Name Tim Fiedler Jahrgang 1967 Nationalität Deutsch Familienstand Getrennt lebend, 2 Kinder Abschluss Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn Wohnort Düsseldorf Beruflicher Werdegang 2014 - heute Geschäftsführender Gesellschafter der G. Schürfeld + Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg 2016 - 2019 CEO der All4 Labels Group GmbH, Hamburg 1996 - 2016 Geschäftsführender Gesellschafter der X-label Group GmbH, Solingen (im Merger aufgegangen in der All4 Labels Group GmbH) 2002 - 2006 Vorstand der Schleipen & Erkens AG, Jülich (in Personalunion) 1990 - 1995 Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratspositionen 2024 - heute Mitglied des Supervisory Boards von Northern Design Power SL, Madrid 2023 - heute Mitglied des Beirats der MCG Management GmbH, Hamburg 2022 - heute Mitglied des Supervisory Boards von CMPC Europe GmbH & Co. KG, Hamburg 2021 - heute Mitglied des Aufsichtsrats der Geiger Notes AG, Mainz-Kastel 2020 - heute Mitglied des Beirats der nevisQ GmbH, Aachen 2015 - heute Mitglied des Beirats der Drewsen Spezialpapier GmbH & Co. KG, Lachendorf 2014 - heute Mitglied des Kuratoriums der Gustav und Catharina Schürfeld-Stiftung, Lachendorf Fremdsprachen Englisch präsentations- und verhandlungssicher Kernkompetenzen Strategische und operative Unternehmensführung, Finance & Controlling, Human Resources, Procurement

Anlage 2 zu Tagesordnungspunkt 5.2 Lebenslauf Jochen Müller Name Jochen Müller Jahrgang 1961 Nationalität Deutsch Familienstand Verheiratet, 1 Kind Abschluss Diplom-Ingenieur Wohnort Neunkirchen-Seelscheid Beruflicher Werdegang 2003 - 2020 Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg. Chief Operating Officer Region EMEA (2003 - 2005), Mitglied des Vorstands (2005 - 2009), Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer (2009 - 2020) 1996 - 2003 GKN Walterscheid GmbH, Lohmar. Leiter Produktion und Montage (1996 - 1998), Operations Director (1999 - 2000), Geschäftsführer und Managing Director Driveline Systems Division (2000 - 2003) 1995 - 1996 Brose Fahrzeugteile S.A., Barcelona. Leiter Montage 1990 - 1994 Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik u. Automatisierung IPA, Stuttgart. Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Projektleiter in Beratungsprojekten für Fabrikplanung und Prozess-Optimierung 1982 - 1990 Universität Stuttgart, Fachrichtung Maschinenbau. Prüfung zum Diplom-Ingenieur. Diplomarbeit am Institut für industrielle Fertigung u. Fabrikbetrieb, Stuttgart Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratspositionen 2014 - 06/2024 Mitglied des Aufsichtsrats der AS Creátion Tapeten AG, Gummersbach (Vorsitzender 06/2018 - 05/2021, stellvertr. Vorsitzender 06/2021 - 06/2024) 2020 - 07/2022 Mitglied des Aufsichtsrats der WKW Aktiengesellschaft, Velbert Fremdsprachen Englisch verhandlungssicher, Spanisch Grundkenntnisse

