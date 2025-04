EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor Steuern auf 5,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024 und erhöht Dividende

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Vorläufiges Konzernergebnis bestätigt; Steigerung um 32 Prozent gegenüber Vorjahr

Dividende von 0,09 EUR je Aktie für Geschäftsjahr 2024 geplant

Stabiles Konzernergebnis und Fortsetzung der Dividendenpolitik für 2025 erwartet

Hamburg, 30. April 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) verzeichnet im Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Konzernergebnisses nach IFRS vor Steuern um 32 Prozent auf 5,8 Mio. EUR (2023: 4,4 Mio. EUR) und bestätigt damit die vorläufigen Zahlen. Zugleich bestätigt das Unternehmen auch die bislang noch vorläufigen Zahlen zum Ergebnis nach HGB für das Jahr 2024. Demnach beträgt das Ergebnis vor Steuern der ALBIS Leasing AG nach HGB im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet 4,6 Mio. EUR (2023: 3,9 Mio. EUR). Im Zuge des starken Neugeschäftswachstums, insbesondere im margenstarken Kernsegment „Handel/Hersteller“, waren wesentliche Treiber des Ergebniszuwachses die weiterhin positive Ertragsentwicklung, ein effektives Kostenmanagement und die stabile Risikolage im Leasing-Portfolio.

Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung planen Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS, der am 2. Juli 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,09 EUR je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,08 EUR je Aktie). Auf Basis des Jahresendkurses 2024 wird die Dividendenrendite damit 3,3 Prozent betragen. Die geplante Dividende steht im Einklang mit dem erklärten langfristigen Ambitionsniveau, wonach eine kontinuierliche Dividendenausschüttung von bis zu 0,10 EUR je Aktie vorgesehen ist.

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: „Die starke Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2024 ermöglicht uns, unseren Aktionärinnen und Aktionären auch in diesem Jahr wieder eine attraktive Dividende auszuzahlen. Dadurch sollen sie auch in Zukunft an unserem Geschäftserfolg partizipieren. Die zentrale Grundlage dafür wird nach wie vor unser strategischer Fokus auf das margenstarke Small-Ticket-Geschäft und – damit verbunden – unser insgesamt erhöhtes Profitabilitätsniveau sein.“

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert die ALBIS trotz der anhaltend herausfordernden politischen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit 95,0 und 102,5 Mio. EUR ein Neugeschäft auf Vorjahresniveau und ebenso ein stabiles Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von 4,5 Mio. EUR bis 5,75 Mio. EUR. „Trotz der wirtschaftlich angespannten Situation erwarten wir auch für das Geschäftsjahr 2025, dass die Risikolage in unserem Portfolio stabil bleibt und wir erneut ein starkes Ergebnis erzielen werden,“ betont Sascha Lerchl.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 steht ab 15. Mai 2025 unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen zum Download zur Verfügung.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T+49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 35 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 100 Mitarbeiter beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

