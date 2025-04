EQS-News: PSI im 1. Quartal 2025 mit Rekordauftragseingang

EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

PSI im 1. Quartal 2025 mit Rekordauftragseingang



- Auftragseingang mit 158 Millionen Euro 66 % über dem Vorjahresquartal

- Umsatz steigt um 35 % auf 67,9 Millionen Euro

- Betriebsergebnis mit 2,1 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen

Berlin, 30. April 2025 – Der PSI-Konzern hat im ersten Quartal 2025 den Auftragseingang um 66,3% auf 158 Millionen Euro gesteigert (31.03.2024: 95 Millionen Euro) und damit erstmals über einhundertfünfzig Millionen Euro Auftragseingänge in einem Quartal verbucht. Der Auftragsbestand am 31.03.2025 lag mit 223 Millionen Euro trotz der Veräußerung des Geschäftsbereichs Mobility 5,2% über dem Vorjahreswert (31.03.2024: 212 Millionen Euro). Der Konzernumsatz wurde um 35,1% auf 67,9 Millionen Euro verbessert (31.03.2024: 50,3 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 2,1 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen (31.03.2024: −14,8 Millionen Euro), nachdem es im Vorjahresquartal deutlich durch den Cyberangriff belastet war. Das Konzernergebnis lag entsprechend bei 0,3 Millionen Euro (31.03.2024: −16,4 Millionen Euro).



Das Segment Grid & Energy Management erzielte einen 35,9 % höheren Umsatz von 30,2 Millionen Euro (31.03.2024: 22,2 Millionen Euro) und ein positives Betriebsergebnis von 1,5 Millionen Euro (31.03.2024: −9,2 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Process Industries & Metals wurde um 36,9 % auf 19,2 Millionen Euro gesteigert (31.03.2024: 14,0 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments verbesserte sich auf 0,8 Millionen Euro (31.03.2024: −0,7 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing lag mit 7,8 Millionen Euro 28,3 % über dem Vergleichswert des Vorjahres (31.03.2024: 6,1 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf −0,1 Millionen Euro (31.03.2024: −1,2 Millionen Euro).



Das Segment Logistics erhöhte den Umsatz um 39,4 % auf 8,2 Millionen Euro (31.03.2024: 5,9 Millionen Euro) und erzielte ein ausgeglichenes Betriebsergebnis (31.03.2024: −1,3 Millionen Euro).



Die Mitarbeiterzahl des Konzerns erhöhte sich durch gezielte Neueinstellungen und den Verkauf des Mobility-Bereichs leicht auf 2.339 (31.03.2024: 2.335). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei 10,6 Millionen Euro (31.03.2024: 15,9 Millionen Euro), so dass sich die liquiden Mittel gegenüber dem Jahresende 2024 auf 32,5 Millionen Euro erhöhten (31.12.2024: 26,5 Millionen Euro), während die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf 8,2 Millionen Euro reduziert wurden (31.12.2024: 21,1 Millionen Euro).



Mit einem Rekordauftragseingang von 158 Millionen Euro ist der PSI-Konzern gut in das Jahr 2025 gestartet und hat im 1. Quartal wesentliche Großaufträge von Bestandskunden und Aufträge von Neukunden gewonnen. Zudem hat PSI erste erfolgreiche Schritte auf dem Weg zur Cloud-Transformation des Geschäftsmodells gemacht und mit Google Cloud einen strategischen Partner für den Transformationsprozess gewonnen.



Daher erwartet der PSI-Vorstand für das Gesamtjahr auch weiterhin ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes von etwa 10 % und trotz der Investitionen in die neuen Cloud-/SaaS-basierten Produkte eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 %.



