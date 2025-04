EQS-News: Umsatzrückgang führt 2024 erneut zu negativem Konzernergebnis bei The Grounds – ausgeglichenes Ergebnis für 2025 prognostiziert

EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Umsatzrückgang führt 2024 erneut zu negativem Konzernergebnis bei The Grounds – ausgeglichenes Ergebnis für 2025 prognostiziert



30.04.2025 / 08:00 CET/CEST

Umsatzrückgang führt 2024 erneut zu negativem Konzernergebnis bei The Grounds – ausgeglichenes Ergebnis für 2025 prognostiziert

Konzernumsatz geht auf 12,9 Mio. EUR zurück (Vj.: 23,8 Mio. EUR)

Konzern-EBIT von -9,2 Mio. EUR (Vj.: -4,8 Mio. EUR)

Signifikante Verbesserung der Finanzierungsstruktur

Konzernbilanzsumme steigt nach erfolgreicher Kapitalerhöhung um rund 20,2 Mio. EUR auf 168,3 Mio. EUR (Vj.: 148,1 Mio. EUR)

Planung für 2025 geht von Konzernumsätzen zwischen 9,0 Mio. EUR und 11 Mio. EUR sowie einem ausgeglichenem Konzern-EBIT aus

Berlin, 30.04.2025 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernverlust von -13,6 Mio. EUR (Vj.: -7,3 Mio. EUR) abgeschlossen, der vor allem auf einen deutlichen Umsatzrückgang zurückzuführen ist. Zum einen war das Marktumfeld an den für The Grounds relevanten Wohnimmobilienmärkten – insbesondere in den ersten Monaten des Berichtsjahres – durch die bereits im Vorjahr zu beobachtende starke Käuferzurückhaltung geprägt, zum anderen sorgten Verzögerungen bei weiteren Projektentwicklungen dafür, dass weniger Wohnungen zum Verkauf angeboten werden konnten. Infolgedessen lag das Volumen der Verkäufe im Bereich der Grundstücks- und Bestandsentwicklung sowie in der Einzelprivatisierung unter den ursprünglichen Erwartungen und der Konzernumsatz reduzierte sich im Berichtsjahr auf rund 12,9 Mio. EUR (Vj.: 23,8 Mio. EUR).

Erfolgreicher Abschluss der Entwicklungsprojekte Property Garden und Maggie

Der überwiegende Teil des erzielten Konzernumsatzes (8,1 Mio. EUR) resultierte aus den beiden im Berichtsjahr abgeschlossenen Entwicklungsprojekten Maggie in Berlin sowie Property Garden in Magdeburg, die gemäß der Percentage-of-Completion-Methode abgerechnet wurden. Weitere 1,5 Mio. EUR an Umsatzerlösen stammten aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen in Dallgow-Döberitz sowie Am Hasenknie. Mieterträge beliefen sich auf rund 1,8 Mio. EUR. Wertanpassungen bei den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, die das Vorjahresergebnis noch mit rund 1,3 Mio. EUR belastet hatten, reduzierten sich auf 258 TEUR und spielten somit im Berichtsjahr eine deutlich geringere Rolle.

Das Konzern-EBIT belief sich auf -9,2 Mio. EUR (Vj.: -4,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Steuern lag bei -13,6 Mio. EUR (Vj.: -7,3 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,59 EUR (Vj.: -0,40 EUR).

Signifikante Stärkung der Eigenkapitalbasis und neuer Ankeraktionär

Die Bilanzsumme von The Grounds erhöhte sich im Vergleich zum Ende des Vorjahres um rund 20,2 Mio. EUR auf 168,3 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür war vor allem die deutliche Erhöhung der liquiden Mittel beziehungsweise des gezeichneten Kapitals durch die im Dezember 2024 umgesetzte Kapitalerhöhung, welche mit dem Engagement eines von H.I.G. Capital gemanagten Fonds als neuer Ankeraktionär bei The Grounds verbunden war.

Die langfristigen Vermögenswerte reduzierten sich auf 38,9 Mio. EUR (Vj.: 43,8 Mio. EUR). Hauptgrund dafür war zum einen die angesichts des aktuellen Marktumfeldes aus Vorsichtsgründen vorgenommene vollständige Wertberichtigung des Goodwills aus dem umgekehrten Unternehmenserwerb im Jahr 2017 sowie aus dem Unternehmenserwerb der Capstone Opportunities GmbH im Jahr 2020, welcher sich im Vorjahr noch auf 1,9 Mio. EUR belaufen hatte. Zum anderen wirkte sich hier der Verkauf der Geschäftsanteile an der TGA Immobilien Erwerb 8 GmbH und damit mittelbar der Geschäftsanteile an der At-Equity-Beteiligung an der HAT 3 Projektentwicklungsgesellschaft mbH aus, deren Wert zum Bilanzstichtag des Vorjahres bei 2,3 Mio. EUR gelegen hatte.

Der Anstieg der kurzfristigen Vermögenswerte um 25,0 Mio. EUR auf 129,4 Mio. EUR (Vj.: 104,4 Mio. EUR) ging vor allem auf den Anstieg der liquiden Mittel zurück. Das Vorratsvermögen, welches unfertige Leistungen, Immobilien im Bau, verkaufsfertige Immobilien sowie geleistete Anzahlungen umfasst, erhöhte sich um 1,1 Mio. EUR auf 92,6 Mio. EUR (Vj.: 91,5 Mio. EUR); der Anstieg ist hier überwiegend den Immobilien im Bau zuzurechnen.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2024 verfügte The Grounds über liquide Mittel in Höhe von 27,6 Mio. EUR. Die deutliche Zunahme um 24,6 Mio. EUR gegenüber dem Stand zum Ende des Vorjahres (3,0 Mio. EUR) erklärt sich maßgeblich durch den Zufluss des Emissionserlöses aus der Kapitalerhöhung vom Dezember 2024.

Auf der Passivseite kam es im Berichtsjahr zu einer deutlichen Veränderung des Verhältnisses von kurzfristigen und langfristigen Schulden, wobei sich Erstere verminderten, während Letztere sich erhöhten. Hierin spiegeln sich die Aufstockung der von H.I.G. im vierten Quartal 2023 bereitgestellten Finanzierung von ursprünglich 10 Mio. EUR auf 17 Mio. EUR sowie die Änderung eines Corporate Bonds in eine Nullkuponanleihe wider.

Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund des starken Anstiegs des gezeichneten Kapitals im Zuge der Kapitalerhöhung um 29,7 Mio. EUR auf 50,7 Mio. Euro. Somit lag die Eigenkapitalquote von The Grounds zum Bilanzstichtag bei 30,1 % (Vj.: 14,2 %).

Erwerb von zwei Portfolios bildet Auftakt für künftiges Wachstum

Jacopo Mingazzini, CEO von The Grounds, kommentiert den Jahresabschluss 2024: „Der operative Geschäftsverlauf von The Grounds blieb 2024 in einem weiter herausfordernden Marktumfeld hinter unseren ursprünglichen Planungen zurück, sodass Jahresumsatz und Ergebnis nur im Bereich der angepassten Prognose vom August 2024 lagen. Gleichwohl konnten wir zwei Projekte erfolgreich abschließen und mit der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur eine wichtige Grundlage für künftiges Wachstum schaffen. Einen ersten Schritt in diese Richtung markiert der noch im Dezember 2024 erfolgte Ankauf von zwei Reihen- und Doppelhausportfolios in Potsdam-Fahrland und Werder (Havel), denen im laufenden Geschäftsjahr weitere Akquisitionen folgen sollen.“

Andrew Wallis, CFO von The Grounds sagt: „Nachdem H.I.G. Capital bereits 2023 eine Finanzierung in Höhe von 10 Mio. Euro für The Grounds bereitgestellt und diese anschließend auf 17 Mio. Euro aufgestockt hatte, ist die damit eingeleitete strategische Partnerschaft im zweiten Halbjahr 2024 auch auf der Eigenkapitalebene besiegelt worden. Die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im September beschlossenen Kapitalmaßnahmen wurden im vierten Quartal planmäßig umgesetzt, und seit der nach vorheriger Kapitalherabsetzung durchgeführten Kapitalerhöhung im Dezember ist ein H.I.G. Capital gemanagter Fonds als neuer, starker Mehrheitsaktionär an The Grounds beteiligt. Dadurch ist nicht nur die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft, sondern auch ihre Kapitalmarktfähigkeit nachhaltig gestärkt worden.“

Die Planung für 2025 geht davon aus, dass The Grounds einen Konzernumsatz im Bereich zwischen 9,0 Mio. EUR und 11,0 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes Konzern-EBIT erzielen wird. Diese Prognose beinhaltet weiterhin einen Bruttoergebnisbeitrag von 2,5 Mio. EUR aus dem Besserungsschein der Ende 2020 verkauften Logistikimmobilien in Hangelsberg, dessen Eingang im Laufe des Jahres 2025 erwartet wird. Effekte aus weiteren Akquisitionen sind dagegen nicht in der Prognose berücksichtigt, ebenso wie Umsätze und Ergebniseffekte aus den Projektentwicklungen Terra Homes, Börde Bogen und Central Offices, mit welchen nach aktueller Planung mit einer Teilrealisierung erst im Geschäftsjahr 2026 zu rechnen ist.

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 steht ab sofort unter www.thegroundsag.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen/geschaeftsberichte/ zum Download bereit.



Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, CEO

Andrew Wallis, CFO

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A40KXL9) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.

