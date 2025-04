ROUNDUP: Fielmann zuversichtlich für weiteres Wachstum

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann ist mit weiteren Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So kletterte der Umsatz im ersten Quartal um 13 Prozent, wie das Unternehmen bei der Vorlage seine endgültigen Jahreszahlen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte vorläufigen Berechnungen zufolge um 28 Prozent auf 146 Millionen Euro, die entsprechende Marge erreichte 24,2 Prozent. Für das laufende Jahr geht das Unternehmen daher von einem fortgesetzten Wachstum aus.

Die im SDax notierte Aktie sprang am Vormittag an und setzte sich an die Spitze der Indexgewinner. Sie gewann mehr als acht Prozent und erholte sich damit vom Monatstief infolge des von den USA losgetretenen Zollkonflikts um gut ein Viertel.

Stark sei das erste Quartal gewesen, lobte Baader-Analyst Volker Bosse. Der Ausblick übertreffe die Erwartungen. "Die starken Quartalszahlen und die optimistischen Jahresziele sollten dazu beitragen, das Investorenvertrauen in die Erreichbarkeit der Margenziele zu steigern und die Konsensgewinnschätzungen nach oben zu treiben", kommentierte DZ-Bank-Experte Thomas Maul. Besonders gut ankommen dürfte seiner Meinung nach die hohe Profitabilität im Europa-Geschäft.

Fielmann will 2025 den Umsatz auf knapp 2,5 Milliarden Euro steigern. Die bereinigte Ebitda-Marge sieht der Konzern bei 24 Prozent, die für das europäische Geschäft soll einen Prozentpunkt höher liegen.

Die bereits Anfang März vorgelegten Zahlen für 2024 bestätigte der Konzern: So stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen auch von der Integration seiner US-Zukäufe. Die Übernahme von SVS Vision trug erstmals über das volle Geschäftsjahr und die Akquisition von Shopko Optical für sechs Monate zum Konzernumsatz bei. Die bereinigte Ebitda-Marge erreichte 21,7 Prozent. In Europa verbesserte sich die Rendite um 2,1 Prozentpunkte auf 22,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Fielmann mit 154 Millionen Euro gut ein Fünftel mehr. Dabei wirkte sich das laufende Sparprogramm positiv aus.

Derzeit entwickelt Fielmann seine neue Mittelfriststrategie. Diese, einschließlich der Ziele für das Jahr 2030, will das Unternehmen auf der Hauptversammlung am 10. Juli in Hamburg vorstellen./nas/mne/stk