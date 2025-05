dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Kreise: Shell erwägt Übernahme von BP

NEW YORK - In der britischen Ölindustrie könnte es demnächst zu einer Megaübernahme kommen. Shell arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. BP wird an der Börse aktuell mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist derzeit gut 175 Milliarden Euro schwer. Zusammengerechnet erreicht die Börsenbewertung fast die gesamte Wirtschaftsleistung Portugals. Allerdings ist bei einer Übernahme ein spürbarer Aufschlag auf den letzten Aktienkurs üblich, sodass das Land auch noch überholt werden könnte.

BVB auf dem Weg zum Happy End: 4:0 gegen Wolfsburg

DORTMUND - Die in weiten Teilen fürchterliche Saison von Borussia Dortmund steht doch noch vor einem Happy End. Mit dem 4:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg gelangen dem Team von Trainer Niko Kovac zum ersten Mal in dieser Spielzeit drei Siege in Serie. Der BVB sprang damit vorerst auf Platz vier und ließ die Fans beseelt vom Europapokal singen - etwas, das noch vor wenigen Wochen undenkbar schien.

Ricken über Kehl: Keine Tür für Abschied aufgemacht

DORTMUND - Ein Abschied von Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach dieser Saison steht aus Sicht von BVB-Geschäftsführer Lars Ricken nicht zur Diskussion. Ricken reagierte im Pay-TV-Sender Sky verwundert auf eine entsprechende Frage und verwies auf die Vertragsverlängerung von Kehl im Januar.

Warren Buffett will mit 94 nicht mehr Chef sein

OMAHA - Der legendäre US-Investor Warren Buffett will nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige auf der Aktionärsversammlung von Berkshire. "Die Zeit ist gekommen." Er wolle danach weiter als Berater zur Seite stehen, aber die Entscheidungen werde Abel treffen, betonte Buffett. Ins Büro werde er aber vermutlich trotzdem gehen, sagte er dem Sender CNBC.

Lufthansa-Gruppe setzt Flüge von und nach Tel Aviv aus

FRANKFURT - Wegen einer drohenden Ausweitung des Nahost-Konflikts setzt die gesamte Lufthansa-Gruppe ihre Flüge von und nach Tel Aviv aus. Die Maßnahme soll bis einschließlich 6. Mai gelten, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Betroffene Gäste würden benachrichtigt und bei Verfügbarkeit auf alternative Flüge umgebucht. Betroffen sind damit unter anderem die Fluglinien Lufthansa und Swiss sowie der Cargo-Transport.

US-Zölle auf Autoteile sind in Kraft

WASHINGTON - In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten. Es gilt ein Aufschlag von 25 Prozent. Erleichterungen gibt es für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen.

Neue strenge Regeln für Wohnmobile in Griechenland

ATHEN - Die Freiheit, die viele mit ihrem Wohnmobil verbinden, wird in Griechenland künftig stark eingeschränkt. Die Behörden wollen konsequenter gegen Wildcampen vorgehen - ein neues Gesetz sieht zudem striktere Regeln vor, schreibt die Tageszeitung "Kathimerini". So ist es künftig verboten, mit dem Wohnmobil länger als 24 Stunden zu parken - es sei denn, man befindet sich auf einem Campingplatz oder einem Parkplatz, den die Gemeinde für Wohnmobile ausgewiesen hat.

Geplantes Ende der Bonpflicht sorgt für Freude und Ärger

BERLIN - "Brauchen Sie die Quittung?" Mit der Einführung der Bonpflicht sollte Steuerbetrug im Einzelhandel vermieden werden. Dass die kommende schwarz-rote Bundesregierung die Regel nun wieder abschaffen will, sieht die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) kritisch: "Gerade jetzt in Zeiten knapper Kassen eine bewährte Kontrollmaßnahme aufzugeben, wäre ein fatales Signal", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft, Florian Köbler.

Weitere Meldungen -Haseloff verlangt mehr Reformbereitschaft beim Rundfunk -Aufklärung von Steuerbetrug: Ermittlerin mahnt Klingbeil zur Eile -Nordseegarnelen sind knapp und Krabbenbrötchen teuer -Sky will Kunden persönliche Bundesliga-Konferenz ermöglichen -70 Kilometer Lärmschutzwände an Bahnstrecken gebaut -Starbase: Musks Weltraum-Firma bekommt eigene Stadt

