Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Auftakt nach jüngster Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Weg zu seinem Rekordhoch dürfte der Dax am Montag erst einmal langsamer angehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.070 Punkte. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 wurde kaum verändert erwartet. Im Mittelpunkt bleibt die Hoffnung auf baldige Fortschritte bei möglichen Zollabkommen der USA mit anderen Ländern.

Der Start in den Mai war Ende der vergangenen Woche mit einer Fortsetzung der Erholungsrally geglückt. Sie brachte deutschen Leitindex bis auf rund 400 Punkte an seine Bestmarke von 23.476 Punkten heran. Seit dem Ausverkauf Anfang April im Sog der von den USA losgetretenen Zollkonflikte, der erst bei 18.489 Dax-Punkten sein Tief gefunden hatte, hat der Index um rund ein Viertel zugelegt.

Die Marktexperten der Schweizer Bank UBS rechnen aber mit fortgesetzter Volatilität, denn die Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibe zumindest vorerst erhalten. So sind die von ihm angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten. Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets war aber rückblickend der Einbruch der Kurse im April eine normale Korrektur in einem intakten Bullenmarkt.

Am Markt dürfte es am Montag erst einmal ruhig zugehen. Unternehmenszahlen stehen hierzulande mit Ausnahme des Autozulieferers Stabilus keine an. In London holen Anleger den 1. Mai nach, die Börse dort bleibt deshalb zum Wochenanfang geschlossen und Impulse von dort somit aus. Auch in Asien ruht der Handel an den großen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea.

Die Quartalszahlen von Stabilus nannte ein Händler besser als erwartet. Die Papiere verteuerten sich vorbörslich auf Tradegate moderat im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Freitag.

Auch Airbus gewannen nach ihrem jüngst starken Lauf infolge guter Quartalszahlen am Montag auf Tradegate leicht hinzu, nachdem das Investmenthaus Jefferies die Anteile des Flugzeugbauers auf "Buy" hochgestuft hatte.

Die Rüstungsaktien von Rheinmetall dürften mit Blick auf vergleichsweise hohe Handelsumsätze auf Tradegate im Xetra-Geschäft weitere Rekordstände erreichen./ajx/mis