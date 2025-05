Aktien New York: Richtungsloser Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche haben es die US-Aktienmärkte am Montag ruhig angehen lassen und keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Unterdessen geht das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle in eine weitere Runde. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete die Kurse großer Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,3 Prozent höher bei 41.429 Punkten, nachdem er in der vergangenen Woche um drei Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,2 Prozent auf 5.676 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 20.058 Punkte abwärts.

US-Präsident Donald Trump will im Ausland produzierte Filme mit hohen Zöllen belegen. Auf der Plattform Truth Social kündigte er an, das Handelsministerium sofort zu ermächtigen, einen Zoll von 100 Prozent auf alle im Ausland produzierten Filme zu erheben, die in die Vereinigten Staaten kommen.

Das drückte auf die Kurse von Branchengrößen wie Netflix , Warner Bros Discovery und Paramount Global . Sie verloren zwischen 0,8 und 1,4 Prozent.

Für Aufsehen sorgt an den US-Börsen zudem der Rücktritt von Warren Buffet. Der legendäre Investor will nach mehr als einem halben Jahrhundert mit 94 Jahren die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Nachfolger soll zum Jahresende der Top-Manager Greg Abel werden. Die B-Aktien von Berkshire Hathaway, die am Freitag ein Rekordhoch erreicht hatten, sackten um 3,9 Prozent ab.

Die Papiere der Sportschuhmarke Skechers schnellten dagegen um gut 24 Prozent auf 61,42 Dollar nach oben. Der US-Finanzinvestor 3G Capital legte am Montag ein Kaufgebot über 63 US-Dollar je Skechers-Aktie vor und will das Unternehmen anschließend von der Börse nehmen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich den Angaben zufolge auf 9,4 Milliarden Dollar. Die Beteiligungsfirma hat sich bereits 60 Prozent der Anteile gesichert./edh/he