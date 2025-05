ANALYSE: Metzler erwartet IT-Erholung und bewertet Bechtle und Cancom mit 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler sieht die Zeit gekommen, sich im deutschen Technologiesektor für eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu positionieren. Vor allem bei IT-Systemhäusern und IT-Dienstleistern sieht Analyst Oliver Frey laut einer am Montag vorliegenden Studie attraktive Einstiegschancen und hat daher Bechtle bei einem gleichbleibenden Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für Cancom startete er die Bewertung mit "Buy" und einem Kursziel von 32 Euro.

Nach einem herausfordernden Jahr 2024, das von Zurückhaltung im deutschen Mittelstand und im öffentlichen Sektor sowie von politischer Unsicherheit geprägt gewesen sei, hellten sich die Voraussetzungen für ein Engagement nun zunehmend auf. So werde Mitte Oktober Microsoft den Support für die Windows-10-Version einstellen und technologische Fortschritte wie die generative Künstliche Intelligenz (KI) unterstützten einen potenziellen Austauschzyklus. Die neue Regierung hierzulande und genehmigte Haushalte könnten obendrein Impulse geben und die Nachfrage sowohl im Mittelstand als auch im öffentlichen Sektor ankurbeln, schrieb Frey.

Nach den jüngsten Marktkorrekturen angesichts der US-Zollthematik hält er vor allem Bechtle und Cancom für einen Blick wert. Das IT-Systemhaus Bechtle werde mittelfristig von steigenden Budgets und Investitionen in die Informationstechnologie (IT) profitieren. Rund 40 Prozent des Umsatzes würden im öffentlichen Sektor erwirtschaftet. 2025 dürfte für Bechtle allerdings vor allem in der ersten Hälfte ein Übergangsjahr sein.

Cancom verfolge einen ganzheitlichen Service-Ansatz und sei in Trendbereichen wie KI, Sicherheit und Modern Workplace gut positioniert. Eine weitere Optimierung des Betriebskapitals, geringe Investitionsausgaben und eine gesunde Bilanz sorgten für Rückenwind in einem herausfordernden Marktumfeld. Zudem sei der IT-Dienstleister ebenfalls stark im öffentlichen Sektor aktiv. Eine starke Bilanz mit niedrigem Verschuldungsgrad böten zudem Unterstützung in schwachen Marktphasen.

Eingestuft mit "Buy" erwartet das Bankhaus Metzler, dass der Aktienkurs der beiden Unternehmen in den nächsten 12 Monaten steigen wird./ck/jsl/he

Analysierendes Institut Metzler Capital Markets.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 08:24 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 08:24 / CEST