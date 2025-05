Netflix rennt von Hoch zu Hoch – jetzt kommen schlechte News! Wie geht es weiter?

HEUTE IN DER SENDUNG: Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt euch einen tiefen Einblick in den Streaming-Giganten Netflix. BESCHREIBUNG: Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit Sendung besonders stark nachgefragt waren. Heute wirft er einen intensiven Blick auf die Aktie des Streaming-Giganten Netflix. Die Zahlen von circa drei Wochen waren erneut ein Highlight, die Aktie hat seit dem - wie erwartet - den Turbo gezündet und ist über die Marke von 1.100 USD geklettert. Heute gab es in der Vorbörse dann aber einen "Mini-Crash". Um mehr als sechs Prozent ging es in kürzester Zeit nach unten. Schuld war - mal wieder - Donald Trump, der auf Truth Social einen für Netflix äußerst problematischen Beitrag veröffentlicht hat. Martin geht im heutigen Video auf diese Situation ein, zeigt erneut seine Kursziele und weist auf die nun deutlich höheren Risiken in der Aktie hin. Ist nun die Zeit für erste Gewinnmitnahmen gekommen? Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video.

