Medienmitteilung

Accelleron Generalversammlung genehmigt alle Verwaltungsratsanträge

Gesamtausschüttung von CHF 1.25 pro Aktie

Alle VR-Mitglieder für weitere Amtszeit bestätigt

Einführung eines Kapitalbandes

Baden, Schweiz, 6. Mai 2025 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Accelleron Industries AG haben anlässlich der Generalversammlung 2025 am heutigen Tag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Deutlich erhöhte Gesamtausschüttung

An der ordentlichen Generalversammlung der Accelleron Industries AG genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Anträge, darunter die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2024. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten eine Gesamtausschüttung von CHF 1.25 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.85). Die Auszahlung erfolgt am 28. Mai 2025.

Weiter wurden mit grosser Mehrheit alle Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit bestätigt sowie Oliver Riemenschneider als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Genehmigt wurden auch die maximale Gesamtvergütung für alle Verwaltungsratsmitglieder für die Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026 sowie die maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung für 2026.

In einer Konsultativabstimmung hat die Generalversammlung auch dem Vergütungsbericht 2024 mit 57% zugestimmt. Der Verwaltungsrat hat das Abstimmungsergebnis zum Vergütungsbericht zur Kenntnis genommen und wird nun das Gespräch suchen, um die Anliegen besser zu verstehen. Zudem hiess die Generalversammlung den Bericht über die nicht-finanziellen Belange im Nachhaltigkeitsbericht 2024 mit 91% gut. Ausserdem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die Einführung eines Kapitalbandes und die entsprechenden Statutenänderungen.

An der Generalversammlung der Accelleron Industries AG waren insgesamt 463 stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend und 49,31% des gesamten Aktienkapitals vertreten.

-Ende-

Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten 3’000 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.



Wichtige Daten 2025

26. Mai 2025: Handel der Aktien ex-Dividende

28. Mai 2025: Auszahlung der Gesamtausschüttung

27. August 2025: Halbjahresbericht 2025



Informationen für die Medien

Bilder und andere digitale Inhalte sind verfügbar unter: https://accelleron.com/media/media-resources



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Michael Daiber

Telefon: +41 79 698 60 85

E-Mail: investors@accelleron-industries.com



Media Relations

Niina Eschmann

Telefon: +41 79 753 00 92

E-Mail: media@accelleron-industries.com

Accelleron Industries AG

Bruggerstrasse 71A

5401 Baden

Schweiz

www.accelleron.com

