ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 59 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Trotz einiger Veränderungen in der Rechnungslegung durch die erstmalige Bilanzierung der Autozuliefer-Sparte als nicht fortgeführtes Geschäft habe das erste Quartal die Erwartungen schön getoppt, schrieb Harry Martin am Dienstag nach den Zahlen. An den grundsätzlichen Zielen ändere sich nichts./ag/gl

