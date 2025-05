ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Ergebnisse bestätigten voll und ganz die defensiven operativen Qualitäten des Wohnimmobilienkonzerns, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 20:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 20:09 / BST