Zalando startet positiv und lockt mehr Kunden an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von einem guten Saisonschlussverkauf, einem positiven Start in die neue Frühjahrs-/Sommersaison sowie seinem Bonusprogramm. Die Zahl der aktiven Kunden habe einen neuen Höchststand erreicht, teilte Zalando am Dienstag in Berlin mit. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 7,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen legte um 6,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich von 28,3 Millionen auf 46,7 Millionen Euro. Die Zahlen fielen im Rahmen der Erwartungen von Analysten aus. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Zalando, trotz des unsicheren Umfeldes./nas/stk