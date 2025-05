AKTIEN IM FOKUS: Mittelfristziele stützen Hensoldt - Rüstungswerte abgehängt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Rüstungssektor geht die Schere am Mittwoch bei den deutschen Branchenwerten etwas auseinander. Die Aktien des MDax-Konzerns Hensoldt hoben sich nach der Vorlage von Quartalszahlen mit einem Kursanstieg um fast fünf Prozent positiv ab. Angesicht der Aufrüstung in Europa hob Vorstandschef Oliver Dörre sein Ziel für das Jahr 2030 an.

Rheinmetall bewegten sich am Mittwoch im Dax zwar mit 0,8 Prozent im Plus und erreichten mit bis zu 1.672 Euro erneut ein Rekordhoch. Die MDax-Papiere von Renk mit leichten Verlusten einbezogen, ergab sich am Tag nach der Regierungsneubildung in Deutschland jedoch ein insgesamt durchwachsenes Branchenbild.

Hensoldt stellte im Zuge des Quartalsberichts in Aussicht, dass der Umsatz in fünf Jahren statt der bisher anvisierten 5 Milliarden sogar bis zu 6 Milliarden Euro erreichen könnte. Anleger sahen unter diesen Umständen über einen verhaltenen Jahresauftakt hinweg. Laut Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies zeigte sich von der Profitabilität im ersten Quartal allerdings enttäuscht.

Am Vortag war nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Wahlgang die Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum Bundeskanzler vollzogen. Damit ist der Weg frei für dessen massives Investitionsprogramm, das sich unter anderem auf den Verteidigungsbereich konzentriert. "Dass Friedrich Merz erst im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt wurde, hat das Vertrauen der Wirtschaft und der Anleger in die große Koalition nicht unbedingt gestärkt", schrieb IG-Marktbeobachter Christian Henke.

Dem Anleger drängt sich laut Henke die Frage nach dem künftigen Erfolg der neuen Regierung auf. "Zwischen vollmundiger Ankündigung und tatsächlicher Umsetzung milliardenschwerer Ausgabenprogramme liegt oft ein tiefer Graben", zeigten sich auch die Experten von Index-Radar skeptisch. Investoren sähen nun genauer hin, welche Unternehmen tatsächlich wie stark von den Maßnahmen profitieren könnten.

Aktien aus dem Rüstungssektor müssen sich daher wohl vorerst an ihrer Rally messen. Rheinmetall zogen 2025 nochmals um 170 Prozent an, während sich der Kurs von Hensoldt mehr als verdoppelte und der von Renk sich mehr als verdreifachte./tih/stw/mis