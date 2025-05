EQS-News: Leifheit AG führt Strategie im ersten Quartal 2025 konsequent fort und bestätigt Konzernprognose 2025

EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Leifheit AG führt Strategie im ersten Quartal 2025 konsequent fort und bestätigt Konzernprognose 2025



07.05.2025 / 07:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leifheit AG führt Strategie im ersten Quartal 2025 konsequent fort und bestätigt Konzernprognose 2025

Konzernumsatz im ersten Quartal 2025 bei 63,7 Mio. EUR

Konzern-EBIT von 3,1 Mio. EUR durch Fremdwährungsergebnis belastet

Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen führen zu erhöhter Bruttomarge von 45,6 Prozent

Free Cashflow bei -7,2 Mio. EUR angesichts saisonaler Effekte und deutlich erhöhter Investitionen

Innovationspipeline für die Fenster- und Oberflächenreinigung setzt Wachstumsimpulse für das laufende Jahr

Aktienrückkaufprogramm 2024 planmäßig abgeschlossen

Konzernprognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Wachstum des Konzernumsatzes von ca. 2 bis 4 Prozent, Konzern-EBIT im Korridor von 15 Mio. € bis 17 Mio. € sowie Free Cashflow im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet

Nassau, 07. Mai 2025 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im ersten Quartal 2025 ihre ganzheitliche Unternehmensstrategie konsequent fortgeführt. Dabei sah sich der Leifheit-Konzern zu Jahresbeginn mit einer insgesamt schwachen Verbraucherstimmung in den europäischen Märkten konfrontiert. Gleichzeitig belasteten strategische Sortimentsanpassungen sowie die Insolvenz eines bedeutenden Handelspartners Ende 2024 die Umsatzentwicklung in den ersten drei Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Vor diesem Hintergrund sank der Umsatz im ersten Quartal 2025 leicht um 3,3 Prozent auf 63,7 Mio. EUR (Q1 2024: 65,9 Mio. EUR).

Im Heimatmarkt Deutschland konnte der Leifheit-Konzern derweil ein deutliches Umsatzwachstum um 12,9 Prozent auf 27,4 Mio. EUR (Q1 2024: 24,3 Mio. EUR) erzielen. Daneben steuerten die Region Zentraleuropa einen Umsatz von 26,7 Mio. EUR (Q1 2024: 30,5 Mio. EUR), die Region Osteuropa 8,7 Mio. EUR (Q1 2024: 9,3 Mio. EUR) sowie die Märkte außerhalb Europas 0,9 Mio. EUR (Q1 2024: 1,8 Mio. EUR) zum Konzernumsatz im Berichtszeitraum bei.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) erreichte im ersten Quartal 2025 3,1 Mio. EUR (Q1 2024: 3,4 Mio. EUR). Der leichte Ergebnisrückgang wurde insbesondere durch eine Verringerung des Fremdwährungsergebnisses um 0,5 Mio. EUR aufgrund der Entwicklung der Währungskurse im ersten Quartal 2025 beeinflusst. Darüber hinaus hatte im ersten Vorjahresquartal eine Schadenersatzzahlung für Patentverletzungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR für einen positiven Einmaleffekt gesorgt.

Die Bruttomarge konnte hingegen auch aufgrund von Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen in der Produktion um 0,9 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent (Q1 2024: 44,7 Prozent) zulegen. Nach Abzug der Steuern verzeichnete der Leifheit-Konzern ein Periodenergebnis von 2,0 Mio. EUR für das erste Quartal 2025 (Q1 2024: 2,2 Mio. EUR).

Der Free Cashflow im ersten Quartal 2025 betrug -7,2 Mio. EUR (Q1 2024: 1,0 Mio. EUR). Der Leifheit-Konzern tätigte im Rahmen seiner Strategie gegenüber dem Vorjahr erhöhte Investitionen von 1,8 Mio. EUR zur Erweiterung der Produktionskapazitäten (Q1 2024: 0,5 Mio. EUR). Zudem führten die im Monat März im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegenen Umsätze zu erhöhten Forderungen zum Stichtag.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Nach einem verhaltenen Start in das neue Geschäftsjahr folgen wir weiterhin klar unserer Strategie: Mit der Fokussierung auf die Kernbereiche Reinigen und Wäschepflege, dem Ausbau des E-Commerce in den europäischen Kernmärkten und gezielten Innovationen. Im Februar haben wir mit dem neuen Fenster- und Rahmenwischer 4in1 bereits eine vielversprechende Produktneuheit auf den Markt gebracht. Ergebnisseitig unterstreicht die Steigerung der Bruttomarge einmal mehr, dass unsere Maßnahmen Wirkung zeigen und unseren Konzern durch eine höhere Effizienz noch resilienter machen.“

Umsatz nach Segmenten

Im Segment Household erwirtschaftete der Leifheit-Konzern im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 54,2 Mio. EUR (Q1 2024: 55,4 Mio. EUR). Der leichte Umsatzrückgang von 2,2 Prozent ist maßgeblich durch Sortimentsanpassungen in der Kategorie Reinigen bedingt. Die strategisch bedeutenden Kategorien mechanisches Reinigen und Trocknen verzeichneten ein leichtes Wachstum. Insbesondere die gute Entwicklung des Geschäfts mit Wäschespinnen sorgte hier für einen positiven Effekt.

Der Umsatz im Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle erreichte 3,6 Mio. EUR (Q1 2024: 3,9 Mio. EUR), was einem Rückgang um 8,2 Prozent entspricht. Daneben verzeichnete das Segment Private Label im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 9,9 Prozent auf 5,9 Mio. EUR (Q1 2024: 6,6 Mio. EUR). Die französische Tochtergesellschaft Birambeau konnte mit seinen Küchenprodukten ein leichtes Umsatzplus erzielen, während Herby insbesondere durch die Insolvenz eines wichtigen Handelspartners in den Niederlanden einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen musste.

Aktienrückkaufprogramm

Die Leifheit AG hat ihr bis Ende April 2025 verlängertes Aktienrückkaufprogramm 2024 planmäßig abgeschlossen. Im Zeitraum vom 15. Mai 2024 bis zum 30. April 2025 wurden insgesamt 397.145 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (inklusive Nebenkosten) von rund 7,0 Mio. EUR erworben. Unter Einschluss der in den Vorjahren erworbenen eigenen Aktien hält die Leifheit AG am 30. April 2025 damit insgesamt einen Bestand von 870.686 eigenen Aktien. Dies entspricht 8,71 Prozent des Grundkapitals. In Ergänzung zur aktionärsorientierten Dividendenpolitik trägt das Aktienrückkaufprogramm zur langfristigen Steigerung des Shareholder Value bei.

Ausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 sieht Alexander Reindler den Leifheit-Konzern auf Kurs: „Trotz aller Herausforderungen blicken wir unverändert zuversichtlich auf das laufende Jahr. Wir werden weiter in die Effizienz unserer Fertigung investieren und unsere Prozesse optimieren. Ebenso treiben wir das Innovationsmanagement voran. Für Juni haben wir eine weitere Produktinnovation für die Oberflächenreinigung geplant, die sich durch ein hohes Maß an Funktionalität und Nachhaltigkeit auszeichnen wird und bereits auf eine äußerst positive Resonanz bei unseren Handelspartnern stößt. Mit einer gut gefüllten Innovationspipeline wollen wir die Schlagzahl deutlich erhöhen und darüber auch in den europäischen Märkten expandieren.“

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 bestätigt der Vorstand der Leifheit AG die Prognose 2025 und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein Wachstum des Konzernumsatzes von ca. 2 bis 4 Prozent. Daneben rechnet der Vorstand für 2025 weiterhin mit einem Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Korridor von 15 Mio. EUR und 17 Mio. EUR sowie einem Free Cashflow im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Weitere Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2025, die online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht.

Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download zur Verfügung.



Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigte zum Jahresende 2024 993 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218

07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2131556 07.05.2025 CET/CEST