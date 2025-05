IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Stabilität in turbulenten Börsenphasen: Frequentis AG profitiert von langjährigen, hochkarätigen Kundenbeziehungen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Stabilität in turbulenten Börsenphasen: Frequentis AG profitiert von langjährigen, hochkarätigen Kundenbeziehungen

In herausfordernden Marktsituationen sind stabile und langfristige Kundenbeziehungen ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Auch in diesem Punkt brilliert die österreichische Frequentis AG (WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09).

Der Weltmarktführer für High-Tech- und Sprachkommunikations-Systeme für die Flugsicherung blick auf teils jahrzehntelange Kundenbeziehungen mit renommierten Organisationen rund um den Globus zurück. Dies untermalt das Vertrauen in die Qualität und Sicherheit der Produkte von Frequentis, sorgt für stabile, vorhersehbare Umsatzströme und signalisiert Investoren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen.

Jahrzehntelange Kundenbeziehungen als Erfolgsbasis

Die Frequentis AG (WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09) stellt Softwareanwendungen bereit, die in sicherheitskritischen Bereichen wie der Luftverkehrskontrolle, bei Notrufsystemen und der Eisenbahn- und Maritimkommunikation zum Einsatz kommen. Viele dieser Systeme sind bei den Kunden 15 bis 20 Jahre lang in Betrieb. Neben den Verkaufserlösen für die Applikationen selbst ist deshalb auch deren Wartung, Anpassung und Individualisierung ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts von Frequentis. Denn gerade diese Serviceleistungen aus einer Hand sorgen für eine enge Kundenbindung und eine langfristige Umsatzsicherung.

Frequentis erzielt rund 80% seines Umsatzes im Direktgeschäft mit Endkunden, während 20% über Subcontracting-Projekte abgewickelt werden. Dabei ist das Unternehmen klug diversifiziert: Kein einzelner Kunde macht mehr als zehn des Umsatzes aus. Diese breite Streuung minimiert das Risiko von Klumpenbildungen und erhöht ebenfalls die finanzielle Stabilität.

Fokus auf Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit

Die langjährigen Kundenbeziehungen von Frequentis basieren dabei auf den Grundpfeilern Qualität, Vertrauen, Verlässlichkeit und kontinuierliche Innovation. Frequentis setzt auf technologisch führende Premium-Lösungen. Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden bei der Installation und Anpassung von Systemen sorgt dafür, dass deren spezifische Bedürfnisse optimal erfüllt werden.

Abgesehen davon wäre der Wechsel zu einem anderen Anbieter für Kunden aus dem Bereich der sicherheitskritischen Infrastruktur nicht nur riskant, sondern oft auch kaum praktikabel. Zumal sicherheitskritische Systeme strengen regulatorischen Vorgaben unterliegen und komplexe Ausschreibungsverfahren durchlaufen müssen. Außerdem dauert die Implementierung neuer Systeme je nach Komplexität zwischen einem und fünf Jahren und erfolgt oft schrittweise über verschiedene Regionen des Kunden hinweg.

Ein Wechsel würde also erhebliche Umstellungsaufwände und Risiken mit sich bringen. Deshalb bleibt Frequentis seiner Philosophie treu: "Never let the customer down." Diese Haltung hat sich bewährt und sorgt dafür, dass Kunden langfristig Vertrauen in das Unternehmen setzen.

Leuchtturmprojekte als Beweis für nachhaltige Partnerschaften

Eine beeindruckende Liste langjähriger und hochkarätiger Kunden rund um den Globus unterstreicht deren Loyalität zu Frequentis. Drei herausragende Beispiele verdeutlichen dies besonders:

- Eurocontrol setzt bereits seit 1993 auf Frequentis-Technologie, um eine sichere und effiziente Luftverkehrskontrolle in Europa zu gewährleisten.

- Die Deutsche Flugsicherung (DFS) arbeitet bereits seit 1987 mit Frequentis zusammen und vertraut auf dessen Kommunikations- und Steuerungssysteme.

- Die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) nutzt seit 2003 Frequentis-Lösungen zur Steuerung des Luftverkehrs in den USA.

Diese langjährigen Partnerschaften sind ein Beweis dafür, dass Frequentis nicht nur technologisch an der Spitze steht, sondern auch in der Lage ist, über Jahrzehnte hinweg nachhaltige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen zu pflegen.

Beispielsweise begleitet Frequentis seine Kunden umfassend entlang des gesamten Lebenszyklus der Systeme. In der Auslieferungs- und Abnahmephase finden entsprechende Schulungen statt, die eine reibungslose Nutzung gewährleisten.

Bestehende Kunden profitieren dann von regelmäßigen User Group Konferenzen, in denen Branchentrends und Herausforderungen diskutiert werden. Direktes Feedback aus diesen Veranstaltungen fließt in die Weiterentwicklung der Lösungen ein. Ergänzend dazu sorgt ein standardisierter Customer Satisfaction Prozess für eine kontinuierliche Qualitätsüberprüfung und Optimierung.

Die auf Dauer angelegten, partnerschaftlichen Beziehungen bedeuten sowohl für Frequentis- Kunden als auch Investoren ein hohes Maß an Stabilität und Verlässlichkeit - ein unschätzbarer Wert in volatilen Börsenphasen.

Treffen Sie Frequentis am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit, das Unternehmen, im Rahmen eines exklusiven Meet & Greet zu treffen oder am Messestand Ihre Fragen stellen. Und das Beste: wir verfügen über eine limitierte Anzahl von 50 Freikarten zur INVEST. Schnell sein lohnt sich also! Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff INVEST Frequentis schicken. Gern senden wir Ihnen dann Ihre Eintrittskarte zur INVEST.

Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

www.frequentis.com

Land: Österreich

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit dem in dieser Meldung genannten Unternehmen kann ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag existieren. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher im Interesse des Unternehmens. Aktien des genannten Unternehmens können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) - befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Frequentis können dem Geschäftsbericht entnommen werden, der auf https://www.frequentis.com/de/IR heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen, die auf der Unternehmenswebseite verfügbar sind, berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.