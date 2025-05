IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

(Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben)

Montreal, Québec, 6. Mai 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo-with-updated-feasibility-study-and-project-financing-coming-next/ - ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") meldet seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis 31. März 2025 ("Q1 2025").

Q1 2025 HÖHEPUNKTE

Betriebs-, Finanz- und Unternehmensinformationen:

- Zum 31. März 2025 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von etwa 77,6 Millionen $. Ungefähr$ 35,7 Millionen (25,0 Millionen US$) waren zum Ende des ersten Quartals 2025 im Rahmen des verzögerten Darlehens mit der National Bank of Canada ausstehend, das am 31. Oktober 2025 fällig wird.

- Am 9. Januar 2025 gab das Unternehmen die Ernennung von David Rouleau zum Vice President, Project Development des Unternehmens und den Rücktritt von Éric Tremblay als Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt.

- Am 3. Februar 2025 veröffentlichte das Unternehmen die Bohrergebnisse seiner ersten Explorations- und historischen Datenvalidierungs-Infill-Bohrkampagne im Jahr 2024 auf dem Minenprojekt Quesnel River, das sich auf dem größeren Goldprojekt Cariboo des Unternehmens befindet.

- Am 26. März 2025 ernannte das Unternehmen Philip Rabenok zum Vice President, Investor Relations. Herr Rabenok kam im November 2022 als Director, Investor Relations, zu Osisko Development.

Cariboo-Goldprojekt - British Columbia, Kanada (100%-Besitz)

- Machbarkeitsstudie 2025. Am 28. April 2025 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse seiner optimierten Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo ("2025 FS"). Die Machbarkeitsstudie 2025 wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 (wie hierin definiert) von BBA Engineering Ltd. ("BBA") als führender unabhängiger Berater erstellt und von anderen unabhängigen Ingenieurbüros unterstützt. Der technische Bericht in Bezug auf die FS 2025 wird innerhalb von 45 Tagen nach dem 28. April 2025 eingereicht.

o In der FS 2025 wird eine solide wirtschaftliche Basis mit einem NPV5 nach Steuern von 943 Millionen $ und einem unverschuldeten IRR nach Steuern von 22,1 % bei einem angenommenen Goldpreis von 2.400 US$/Unze beschrieben. Es umreißt eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 190.000 Unzen Gold über eine zehnjährige Lebensdauer der Mine (202.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf Jahren), wobei insgesamt 1,89 Millionen Unzen (zahlbar) über die Lebensdauer der Mine mit durchschnittlichen AISC2von 1.157 US$ pro Unze produziert werden. Die wichtigsten zusammenfassenden Ergebnisse und Annahmen sind unten in Tabelle 1 aufgeführt:

Tabelle 1: Cariboo Gold 2025 FS - Schlüsselergebnisse und Annahmen (nach Steuern)

Metrisch Einheiten Basisfall Spot Case3

Goldpreis US$/oz $2,400 $3,300

Wechselkurse USDCAD 1.35 1.40

Nettogegenwartswert bei 5% Abschlag $ mm 943 2,066

Interner Zinsfuß (IRR) % 22.1% 38.0%

Amortisation, ab kommerzieller Produktion1 Jahre 2.8 1.6

Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow2 $ mm 158 314

Durchschnittlicher AISC2, Lebensdauer der Mine US$/oz 1,157 1,167

1. Die Amortisation wird ab der kommerziellen Produktion berechnet, die als das Erreichen von mindestens 30 aufeinanderfolgenden Betriebstagen definiert ist, während derer die Mühle mit durchschnittlich 60 % des Nenndurchsatzes von 4.900 Tonnen pro Tag betrieben wurde.

2. Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze (AISC") und der freie Cashflow sind Non-IFRS-Kennzahlen. Weitere Informationen finden Sie unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" am Ende dieser Pressemeldung.

3. Der Spot-Fall basiert auf dem LBMA-Goldpreis zum Geschäftsschluss am 23. April 2025, gerundet auf die nächsten 100 $/oz, und der USDCAD-Wechselkurs basiert auf dem täglichen Wechselkurs der Bank of Canada, gerundet auf die nächsten fünf Cent.

o Das Goldprojekt Cariboo ist als umweltfreundlicher Untertagebetrieb geplant, bei dem mechanisierte Massenabbaumethoden zum Einsatz kommen, mit attraktiven Betriebskosten und überschaubarem Kapitalbedarf, und ist gut positioniert, um von günstigen makroökonomischen und Goldpreistrends zu profitieren. Darüber hinaus wurden die geplante Aufbereitungsanlage und die Oberflächeninfrastruktur strategisch optimiert, um potenzielle künftige Erweiterungsoptionen zu ermöglichen. Die anfänglichen Kapitalkosten für das Goldprojekt Cariboo werden auf 881 Millionen $ geschätzt, wobei die laufenden Kapitalkosten bei 525 Millionen $ liegen (Lebensdauer der Mine).

o Die FS 2025 beinhaltete mehrere wichtige Verbesserungen und risikomindernde Initiativen, die das Goldprojekt Cariboo aus einer Ausführungs-, Finanzierungs- und Betriebsperspektive besser positionieren. Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen, Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen der FS 2025 finden Sie im vollständigen Text der Pressemitteilung zur FS 2025 (wie hierin definiert) vom 28. April 2025.

o Unter "Technische Berichte" finden Sie Hinweise zu den Annahmen, Parametern, Qualifikationen, Einschränkungen und Methoden, die bei der Erstellung der FS 2025 verwendet wurden.

- Projektfinanzierung. Das Unternehmen führt derzeit Gespräche über verschiedene Finanzierungsoptionen, einschließlich eines umfassenden Finanzierungspakets für die Erschließung des Goldprojekts Cariboo.

o Eine formell positive endgültige Investitionsentscheidung sowie die Sicherstellung eines Projektfinanzierungspakets in den kommenden Monaten würden es ermöglichen, dass bestimmte Bauarbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen und das Projekt bis Ende 2027 abgeschlossen werden kann.

o Im Anschluss an die Erteilung der Genehmigungen nach dem Mines Act (British Columbia) und dem Environmental Management Act (British Columbia) im vierten Quartal 2024 wird mit dem Ministry of Water, Land and Resource Stewardship und dem Ministry of Forests an der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für den Bau der Übertragungsleitung gearbeitet, der für H2 2025 erwartet wird.

- Aktivitäten im Vorfeld der Bauarbeiten. Im ersten Quartal 2024 begann das Unternehmen im Rahmen einer bestehenden Provinzgenehmigung mit einem unterirdischen Erschließungsstollen vom bestehenden Cow Portal in die Zone Lowhee des Goldprojekts Cariboo, um eine Großprobe von bis zu 10.000 Tonnen mineralisierten Materials zu gewinnen.

o 100 % der unterirdischen Erschließungsarbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen, insgesamt etwa 1.172 m, um das Zielgebiet zu erschließen.

o Die Gewinnung, Probenahme, Untersuchung und Analyse des mineralisierten Materials aus der Zielzone schreitet voran. Bis dato wurden etwa 7.400 Tonnen Material entnommen, wobei weitere gezielte Probenahmen in Betracht gezogen werden, um das 10.000-Tonnen-Programm abzuschließen. Der Abschluss des Programms wurde in das dritte Quartal 2025 verschoben, da der Zeitrahmen für den Erhalt der Untersuchungsergebnisse und die Analyse der Daten sehr lang ist und es schwierig ist, eine geeignete Verarbeitungsanlage zur Herstellung von Gold-Doré zu finden und zu sichern. Sobald alle Informationen vorliegen, wird ein Abstimmungsprozess durchgeführt, um die Ergebnisse der Großproben mit den vorhergesagten Tonnen und Gehalten zu vergleichen.

Tintic-Projekt - Utah, U.S.A. (100%-Besitz)

- Regionale Bohrungen der Phase II. Im Rahmen des laufenden regionalen Phase-II-Bohrprogramms, das im Dezember 2024 begonnen wurde, macht das Unternehmen Fortschritte bei Fertigstellung von zwei Bohrlöchern auf den Porphyrzielen Big Hill West und Zuma, die voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden .

- Im Laufe des Quartals wurde ein kleines Haufenlaugungsprojekt in Angriff genommen, um bestimmte Abraumhalden und Haldenmaterial wiederaufzubereiten, wobei die Produktion einer bescheidenen Unze Gold voraussichtlich zweiten Quartal 2025 beginnen wird. Das Management evaluiert weiterhin Optionen für die nächsten Schritte beim Projekt Tintic.

San-Antonio-Goldprojekt - Bundesstaat Sonora, Mexiko (100%-Besitz)

- Das Goldprojekt San Antonio befindet sich weiterhin in der Wartungs- und Instandhaltungsphase und das Board of Directors des Unternehmens hat eine strategische Überprüfung genehmigt. Das Genehmigungsverfahren für Bergbaugenehmigungen scheint an Fahrt zu gewinnen, insbesondere für den Tagebau in diesem Land, und das Unternehmen beabsichtigt, seine beiden Genehmigungsanträge in diesem Jahr erneut einzureichen.

WICHTIGE BEVORSTEHENDE MEILENSTEINE

Schlüsselprojekt Voraussichtlicher Zeitplan Voraussichtliche

Meilensteine der Fertigstellung Verbleibende Kosten*

Cariboo Gold Projekt(() (1))

Schüttgutproben aus der Lowhee-Zone Q3 2025 4,1 Millionen Dollar

Wasser- und Abfallwirtschaft Q4 2025 $6,1 Millionen

Elektrotechnik und Kommunikation Abgeschlossen - Q1 2025 $null

Bauvorbereitung, Zahlungen für Teilschnittmaschinen Q4 2025 4,9 Millionen Dollar

Aktualisierte CGP-Durchführbarkeit Q2 2025 0,7 Millionen Dollar

Projekt Tintic

Regionale Bohrungen - Phase II & CRD-Bohrungen Q2 2025 $2,5 Millionen

*Stand: 31. März 2025

Anmerkungen:

(1) Die in dieser Tabelle ausgewiesenen Ausgaben umfassen die vom Verwaltungsrat bis Ende Juni 2025 genehmigten Beträge. Zusätzliche Ausgaben werden erforderlich sein, um bestimmte Meilensteine zu erreichen, und müssen vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

NACH DEM 1. QUARTAL 2025

- Mit der Öffnung der Märkte am 17. April 2025 wurden die Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens, die im Rahmen der zwischen Oktober und November 2024 abgeschlossenen Privatplatzierungen emittiert wurden, an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "ODV.WT.V." zum Handel zugelassen.

Konsolidierte Jahresabschlüsse

Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens (der "Abschluss") und die dazugehörige Management's Discussion and Analysis ("MD&A") für die drei Monate bis 31. März 2025 wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht. Diese Einreichungen sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Victor Gauthier, P.Eng., Manager - Technical Services von Osisko Development, und Eryn Doyle, P.Geo., Senior Exploration Manager von Osisko Development, geprüft und genehmigt. Beide gelten als qualifizierte Personen" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101").

Technische Berichte

Die Informationen zum Goldprojekt Cariboo und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Goldprojekt Cariboo werden durch die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2025 (mit dem Titel "Osisko Development Announces Optimized Feasibility Study for Permitted Cariboo Gold Project with C$943 Million After-Tax NPV5% and 22.1 % IRR bei 2.400 US$/oz Basis-Goldpreis; bei 3.300 US$/oz Spot-Gold 2,1 Milliarden C$ NPV5 % nach Steuern und 38,0 % IRR") (die Pressemitteilung zur FS 2025"). Die FS 2025 wird durch einen technischen Bericht unterstützt, der gemäß NI 43-101 erstellt wird und am 22. April 2025 in Kraft tritt. Das Unternehmen beabsichtigt, diesen technischen Bericht in Bezug auf die FS 2025 (der "technische Bericht Cariboo") innerhalb von 45 Tagen nach dem 28. April 2025 (dem Datum der FS 2025-Pressemitteilung) auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development zu veröffentlichen. Nach seiner Veröffentlichung wird der technische Bericht Cariboo den bestehenden technischen Bericht über das Goldprojekt Cariboo mit dem Titel "Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Well, British Columbia, Kanada" vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. Dezember 2022 (der "technische Bericht 2023") ersetzen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die wissenschaftlichen und technischen Informationen seit dem Technischen Bericht 2023, wie in der FS-Pressemitteilung 2025 dargelegt, wesentlich geändert haben. Die wichtigsten Annahmen, Parameter, Qualifikationen, Einschränkungen und Methoden, die in der FS 2025 verwendet wurden und von denen einige in der FS-Pressemitteilung 2025 beschrieben werden, werden im Technischen Bericht Cariboo näher erläutert.

Die Informationen über das Projekt Tintic und die aktuelle Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie (die Trixie MRE 2024") werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America" vom 25. April 2024 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 14. März 2024) (der technische Bericht Tintic") unterstützt.

Die Informationen zum Goldprojekt San Antonio werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the 2022 Mineral Resource Estimate on the San Antonio Project, Sonora, Mexico" vom 12. Juli 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Juni 2022) (der "technische Bericht San Antonio" und zusammen mit dem technischen Bericht Tintic, dem technischen Bericht 2023 und dem technischen Bericht Cariboo die "technischen Berichte") unterstützt.

Damit die Leser die Informationen in den technischen Berichten vollständig verstehen, sollten sie den vollständigen Text der technischen Berichte in seiner Gesamtheit lesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Qualifikationen, Einschränkungen und Methoden -darin enthalten sind. Die Technischen Berichte sollen als Ganzes gelesen werden, und Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden oder als verlässlich angesehen werden. Die technischen Berichte wurden bzw. werden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt und sind bzw. werden in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar sein

Endnoten (ohne Tabellen)

1. In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen bestimmte Abkürzungen, einschließlich: Nettogegenwartswert ("NPV"); NPV bei einem Abzinsungssatz von 5% ("NPV5%"); interner Zinsfuß ("IRR"); pro Unze ("/oz"); all-in sustaining costs ("AISC").

2. Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze und der freie Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Weitere Informationen finden Sie unter "Nicht-IFRS-Kennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für ein Gebiet liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Die Projektpipeline des Unternehmens wird durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) ergänzt - Brachflächen mit beträchtlichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Vizepräsidentin, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Schweizer Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Osisko Development verwendete in dieser Pressemitteilung bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen, einschließlich "nachhaltige Gesamtkosten" oder "AISC", "Gesamt-Cash-Kosten" und "freier Cashflow". Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Goldunze sind definiert als Produktionskosten abzüglich der Silberverkäufe plus allgemeine und administrative Kosten, Explorationskosten, sonstige Ausgaben und nachhaltige Kapitalausgaben geteilt durch Goldunzen. Die Cash-Kosten sind eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die von ODV auf der Basis der verkauften Unzen Gold gemeldet wird. Die Cash-Kosten beinhalten Bergbau-, Verarbeitungs-, Raffinerie-, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Lizenzgebühren, schließen jedoch Abschreibungen, Rekultivierung, Einkommenssteuern, Kapital- und Explorationskosten für die Lebensdauer der Mine aus. Der freie Cashflow wird als Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit der Mine abzüglich der Investitionsausgaben berechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den Anlegern eine alternative Sichtweise zur Bewertung der Leistung des Unternehmens bieten. Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von den International Financial Reporting Standards ("IFRS") vorgeschrieben ist. Daher sind sie möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Siehe den technischen Bericht von Cariboo, der innerhalb von 45 Tagen nach dem 28. April 2025 (dem Datum der FS-Pressemitteilung 2025) auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der Unternehmenswebsite (https://osiskodev.com/projects/cariboo-gold/) verfügbar sein wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsichtige Erklärung zu den Schätzungen der Mineralressourcen

In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe "gemessene", "angezeigte" und "abgeleitete" Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad des Vertrauens in die Mineralressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die Mineralressourcenschätzung, auf die in der FS 2025 Bezug genommen wird und die in dieser Pressemitteilung zusammengefasst ist, kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, titelbezogene, soziopolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Die Mineralressourcen in der FS 2025 werden unter Verwendung der CIM-Definitionsstandards von 2014 gemeldet und wurden gemäß den CIM-Best-Practice-Richtlinien 2019 geschätzt, wie in NI 43-101 vorgeschrieben. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, es sei denn, es handelt sich um vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Leser sollten nicht davon ausgehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Mineralressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.

Vorsichtige Erklärung zu den Finanzierungsrisiken

Die Erschließungs- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens sind mit Finanzierungsrisiken behaftet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt das Unternehmen über Explorations- und Erschließungsanlagen, die durch Testabbau periodische Einnahmen generieren können, aber keine Minen im kommerziellen Produktionsstadium, die positive Cashflows generieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Probeabbau in seinen Betrieben jederzeit eingestellt werden kann. Die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle wirtschaftliche Projekte zu erforschen und zu entdecken und diese dann in Produktion zu bringen, hängt in hohem Maße davon ab, ob es in der Lage ist, Eigen- und Fremdkapital auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Alle Projekte, die das Unternehmen entwickelt, werden erhebliche Kapitalausgaben erfordern. Um diese Mittel zu beschaffen, kann das Unternehmen zusätzliche Wertpapiere verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aktien des Unternehmens oder eine Form von wandelbaren Wertpapieren, was zu einer erheblichen Verwässerung der Aktienanteile der Aktionäre des Unternehmens führen kann. Alternativ kann das Unternehmen auch einen Teil seiner Beteiligung an einem Vermögenswert verkaufen, um Kapital zu beschaffen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Mittel für die Fortsetzung seiner Explorationsprogramme und die Finanzierung der Erschließung einer potenziell wirtschaftlichen Lagerstätte, die identifiziert wurde, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen. Sollte es nicht gelingen, die erforderliche(n) Finanzierung(en) zu erhalten, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Wachstumsstrategie, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Projektplanung des Unternehmens haben.

Sicherheitshinweis zum Testbergbau ohne Durchführbarkeitsstudie

Das Unternehmen weist darauf hin, dass seine frühere Entscheidung, in der Testmine Trixie in kleinem Umfang Untertagebauaktivitäten und eine Batch-Bottichlaugung durchzuführen, ohne eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit getroffen wurde und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Gewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Der Probeabbau in kleinem Maßstab bei Trixie wurde im Dezember 2022 ausgesetzt, im zweiten Quartal 2023 wieder aufgenommen und im Dezember 2023 erneut ausgesetzt. Falls und wenn der Probeabbau in kleinem Maßstab bei Trixie wieder aufgenommen wird, gibt es keine Garantie, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollte die Produktion nicht fortgesetzt werden, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Wenn die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben. Bei der Fortführung des Betriebs bei Trixie nach der Schließung hat sich das Unternehmen nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder auf gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven gestützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen.

Vorsichtige Erklärung für U.S.-Investoren

Das Unternehmen unterliegt den Berichterstattungsanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in seinen technischen Berichten, Finanzberichten, MD&A und dieser Pressemitteilung, in Übereinstimmung mit den kanadischen Berichterstattungsanforderungen, die in NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen bezüglich der Mineralgrundstücke, der Mineralisierung und der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, den Finanzberichten, den MD&A und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterliegen.

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewandt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf die vollständige Genehmigung des Goldprojekts Cariboo und den Beginn der Bauaktivitäten; Annahmen, Qualifikationen und Parameter, die der FS 2025 zugrunde liegen (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Mineralressourcen, Mineralreserven, des Produktionsprofils, des Minendesigns und der Projektwirtschaft); die Ergebnisse der FS 2025 als Indikator für die Qualität und Robustheit des Goldprojekts Cariboo sowie andere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, den technischen Bericht über Cariboo zu veröffentlichen und einzureichen; die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, eine formelle positive endgültige Investitionsentscheidung in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo zu treffen; die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, ein Projektfinanzierungspaket zur Finanzierung der Bauaktivitäten beim Goldprojekt Cariboo und die Bedingungen einer solchen Finanzierung zu sichern; die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle Erweiterungsoptionen beim Goldprojekt Cariboo umzusetzen; die vorgeschlagenen Aktivitäten vor dem Bau; die regionalen Bohrungen der Phasen I und II bei Tintic und die damit verbundenen vorrangigen Ziele; die langfristigen Aussichten von San Antonio, einschließlich des Genehmigungsverfahrens (und der Auswirkungen von Verzögerungen), des Status der Pflege und Wartung sowie des Status und der Ergebnisse der strategischen Überprüfung; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen (falls zutreffend); die Tatsache, dass das Unternehmen baureif und betriebsbereit ist; die Erschließung des Potenzials von Cariboo für Aktionäre, indigene Völker und andere Stakeholder; der Fortschritt und der Zeitplan in Bezug auf die vorbereitenden Aktivitäten bei Cariboo, einschließlich Großproben und unterirdische Erschließungsarbeiten; die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; der Zeitplan und der Status der Genehmigung der Übertragungsleitung für das Goldprojekt Cariboo; die künftige Erschließung und der Betrieb des Goldprojekts Cariboo und des Projekts Tintic; die Ergebnisse des laufenden Engagements der Interessengruppen; die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen auf Kapital zuzugreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen oder geplante Ausgaben zu reduzieren; die Einschätzung der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Distrikts, der frühere produzierende Minen beherbergt; künftige Bergbauaktivitäten; das Potenzial einer hochgradigen Goldmineralisierung auf Trixie und Cariboo; die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, eine kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (falls zutreffend) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; die Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten (wenn überhaupt) abzuschließen; die laufende Weiterentwicklung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; Goldpreise; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fähigkeit, sich an Änderungen des Goldpreises anzupassen; Kostenschätzungen; Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben; die Rentabilität (wenn überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; die noch zu definierenden und zu verstehenden behördlichen Rahmenbedingungen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein. Osisko Development ist der Ansicht, dass seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen angemessen sind, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorationen und Erschließungen auf den Grundstücken des Unternehmens zu erhalten, die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen, der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten von ; Risiken in Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen bei Metall- und Rohstoffpreisen; Schwankungen auf den Währungsmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Goldprojekt Cariboo ein solides Konsultationsverfahren durchgeführt wurde, und wird sich auch weiterhin aktiv mit den indigenen Völkern und den Interessenvertretern beraten und auseinandersetzen. Obwohl jede Partei versuchen könnte, die Entscheidung bezüglich der Genehmigungen nach dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act gerichtlich überprüfen zu lassen, geht das Unternehmen nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, mit dem Bau und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo in Übereinstimmung mit den genehmigten Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzufahren, sollte es dazu kommen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegungen unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie den Jahresabschluss und die MD&A für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr und das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Quartal, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu lesen, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäfte und Betriebe ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

