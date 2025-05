IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp und Radiant Industries kündigen Uranliefervertrag zur Unterstützung des Einsatzes von Mikroreaktoren an und bauen die gesamte Wertschöpfungskette der Kernenergie in Amerika auf

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp und Radiant Industries kündigen Uranliefervertrag zur Unterstützung des Einsatzes von Mikroreaktoren an und bauen die gesamte Wertschöpfungskette der Kernenergie in Amerika auf

Casper und Laramie, Wyoming - 7. Mai 2025 - Uranium Energy Corp - https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analysis-and-insight-on-production-and-future-production-potential/ - (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") und Radiant Industries Incorporated ("Radiant") freuen sich, eine Absichtserklärung bekannt zu geben, in der sich UEC und Radiant darauf geeinigt haben, bei Möglichkeiten zur Förderung der gemeinsamen Vision des Einsatzes von Kernenergie und des Aufbaus der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette in den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit freuen sich UEC und Radiant, den Abschluss einer ersten Transaktion bekannt geben zu können, bei der UEC Urankonzentrate aus den USA an Radiant zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen liefern wird.

Mikroreaktoren stellen eine wichtige Innovation in der Kernenergie dar, und das zu einer Zeit, in der Energiesicherheit und die Förderung kleiner modularer Reaktoren für das Weiße Haus von größter Bedeutung sind. Das Wachstum der Kernenergie in den Vereinigten Staaten erfordert eine sichere, heimische Brennstoffversorgungskette. Der erste Schritt in dieser Kette ist Uran, und die UEC-Betriebe in Wyoming und Texas bieten eine äußerst zuverlässige Quelle für Uranlieferungen aus den USA - eine strategische Ergänzung zur Unterstützung des tragbaren Nuklearmikroreaktors Kaleidos von Radiant.

Amir Adnani, Präsident und CEO der UEC, erklärte:

"Unsere Zusammenarbeit mit Radiant steht im Einklang mit der Strategie von UEC, eine führende Rolle bei der entstehenden Nachfrage nach in den USA produziertem Uran einzunehmen. Angesichts der Bestrebungen des Weißen Hauses, den Einsatz fortschrittlicher Nukleartechnologien zu beschleunigen, sind wir durch unsere Partnerschaften mit Reaktorentwicklern der nächsten Generation wie Radiant und TerraPower sowie durch unsere Rolle als Lieferant der strategischen Uranreserve der USA in der Lage, Amerikas nukleare Brennstoffversorgungskette zu stärken und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Doug Bernauer, CEO von Radiant, erklärte:

"Amerika muss bei der Energieunabhängigkeit eine Vorreiterrolle spielen. Die Nutzung heimischer Uranvorkommen hier in Wyoming durch diese strategische Partnerschaft mit UEC ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die Produktion von 50 tragbaren Mikroreaktoren pro Jahr zu steigern. Vom Gestein bis zu den Reaktoren sollten die USA bestrebt sein, die gesamte Wertschöpfungskette in den USA aufzubauen."

Über Radiant

Radiant baut die weltweit ersten in Serie gefertigten nuklearen Mikroreaktoren. Der erste Reaktor des Unternehmens, Kaleidos, ist ein ausfallsicherer 1-MW-Mikroreaktor, der überall dorthin transportiert werden kann, wo Energie benötigt wird. Radiant wurde 2020 gegründet und plant, seinen ersten Reaktor 2026 zu testen, wobei die ersten Kunden ab 2028 damit beginnen sollen, ihn einzusetzen. Radiant hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wirtschaftlichsten und zuverlässigsten tragbaren Reaktoren in Serie zu produzieren.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada voran. Das Unternehmen besitzt drei ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese Produktionsplattformen sind durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen verankert, die von einer Pipeline von ISR-Satellitenprojekten beliefert werden, darunter sieben, die bereits über die wichtigsten Genehmigungen verfügen. Im August 2024 wurde der Betrieb auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming wieder aufgenommen und mit dem Hochfahren begonnen, wobei uranhaltiges Harz an die Anlage in Irigaray (Wyoming-Hub) geliefert wird. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; (2) eine bedeutende Beteiligung an der Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar.

