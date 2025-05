ROUNDUP/Aktien New York: Dow freundlich - Hoffnung auf US-Gespräche mit China

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichter Optimismus im Zollkonflikt mit China hat die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte etwas gestützt. Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 41.030 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.627 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 19.838 Punkte nach oben.

Zwischen den USA und China bahnen sich erste hochrangige Gespräche an, seit US-Präsident Donald Trump Anfang April eine beispiellose Flut an Zöllen losgetreten hatte. US-Finanzminister Scott Bessent soll am 8. Mai in der Schweiz mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Warenimporte aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent.

Auch im Zuge der Berichtssaison steht das Zollthema im Vordergrund. Nur kurzzeitig konnte der Chipkonzern AMD die Anleger mit seinem Quartalsbericht beruhigen. Die Papiere stiegen anfangs um knapp 5 Prozent, bröckelten danach aber deutlich ab und drehten zeitweise ins Minus. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von guten Geschäftszahlen sowie einem starken Ausblick trotz China-Gegenwinds und sprach eine Kaufempfehlung für die Aktien aus.

Walt Disney schnellten um mehr als 10 Prozent auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten hoch. Der Unterhaltungsriese trotzt dank des Geschäfts mit Freizeitparks und Streaming der Zoll-Unsicherheit, die auch die Filmbranche erfasst hat. Während viele US-Unternehmen ihre Prognosen zurückziehen, übertraf Disney mit seinem Ausblick die Erwartungen der Analysten.

Papiere von Marvell Technology rutschten um fast 11 Prozent ab. Der Hersteller von Halbleiter-Produkten wird zurückhaltender und verschiebt wegen der Unsicherheiten seinen Investorentag.

Die Anteilscheine von Uber gaben um 1,3 Prozent nach. Der Fahrtenvermittler verfehlte mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Markterwartungen.

Zeekr gewannen gut 10 Prozent. Die Tochterfirma des chinesischen Elektroautoherstellers Geely soll von der Börse genommen werden. Geely, das rund zwei Drittel des Zeekr-Aktienkapitals hält, bietet eine prozentual zweistellige Prämie zum Vortagesschlusskurs, an der sich die Zeekr-Papiere nun orientierten./edh/he