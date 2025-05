Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

TKB-Geschäftsbericht 2024 verabschiedet



Medienmitteilung vom 7. Mai 2025

An seiner heutigen Sitzung hat der Thurgauer Grosse Rat den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der Thurgauer Kantonalbank (TKB) genehmigt. Somit ist auch die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 definitiv. Diese wurde auf 3,40 Franken pro Partizipationsschein erhöht.

Der Thurgauer Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 7. Mai 2025 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 der TKB genehmigt. Die Revisionsstelle PWC wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Vom guten Ergebnis der führenden Bank profitieren der Haupteigentümer Kanton Thurgau und die Partizipantinnen und Partizipanten. An den Kanton liefert die TKB aus dem Gewinn über 60 Mio. Franken ab. Diese Summe setzt sich aus der Gewinnausschüttung von 52,8 Mio., der Abgeltung für die Staatsgarantie von 8,3 Mio. und jener für das Grundkapital von 1,6 Mio. Franken zusammen. An die anteilsberechtigten Gemeinden fliesst erneut das gesetzliche Maximum von 3 Mio. Franken. Die Dividende für die vier Millionen Partizipations-scheine beläuft sich auf 13,6 Mio. Franken oder 3,40 Franken pro Titel. Das sind 10 Rappen mehr als im Vorjahr. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie der separate Klimabericht der TKB sind unter gb.tkb.ch verfügbar.

