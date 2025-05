WDH/DAX-FLASH: Knapp im Plus - Rekord bleibt in Reichweite

(Präzisierung zu Merz im ersten Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger dürfen am Mittwoch beim Dax weiter auf die Bestmarke von 23.476 Punkten schielen. Gut 200 Punkte fehlen, denn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent höher auf 23.280 Punkte. Am Vortag hatte er sich seinem Rekord schon bis auf 87 Punkte genähert, bevor dann das Scheitern von CDU-Chef Friedrich Merz beim ersten Anlauf zur Kanzlerwahl einen kleineren Rücksetzer ausgelöst hatte. Am Ende schaffte Merz es dann im zweiten Wahlgang.

Am Mittwoch schauen die Anleger nun auf das nächste Highlight mit politischer Bedeutung: Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Dieser steht aber erst nach dem Frankfurter Börsenschluss an. Beobachter zeigen sich gespannt, wie die Fed auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump reagiert, die Zinsen zu senken. Erwartet wird, dass sie dem politischen Druck widersteht und ihre Leitzinsen nicht anpasst. Angesichts der erratischen Zollpolitik von Trump ist das Umfeld für die Geldpolitik sehr unsicher.

Davor wird der Mittwoch erneut ein Tag mit Zahlen einiger deutscher Unternehmen, die es zu verarbeiten gilt - unter anderem von den Dax-Konzernen BMW , Fresenius , Siemens Healthineers und Vonovia . Die Liste wird erweitert durch Firmen aus der zweiten oder dritten Börsenreihe wie den Gebrauchtwagenhändler Auto1 , den Rüstungskonzern Hensoldt oder den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich ./tih/zb/mis