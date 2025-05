DAX-FLASH: Dax pirscht sich erneut an Rekordhoch heran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaison-Tag wieder Anlauf nehmen in Richtung Rekordhoch. Mit der Indikation des Brokers IG, die zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher bei 23.306 Punkten liegt, würde sich der deutsche Leitindex seiner Bestmarke von 23.476 Zählern bis auf 170 Punkte nähern. Noch etwas näher hatte er dem Rekord zu Wochenbeginn gestanden, bevor dann am Dienstag die holprige Kanzlerwahl die Rally ins Wackeln brachte.

Die Vorgaben aus New York sind letztlich leicht positiv, auch wenn die Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet unverändert beließ. Laut der Commerzbank erweckten die Währungshüter auch nicht den Eindruck, dass sie es mit Zinssenkungen eilig haben. Positiv erwähnten die Experten der Frankfurter Bank, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie Mitte Mai nicht in Kraft treten lassen will.

Außerdem hat US-Präsident Donald Trump für Donnerstag eine Pressekonferenz einberufen und dabei ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" angekündigt. Nach einem Bericht der US-Zeitung "New York Times", die sich auf drei mit den Plänen vertraute Informanten beruft, soll es um ein Abkommen mit Großbritannien gehen. Es wäre die erste Vereinbarung mit einem wichtigen Handelspartner der USA seit Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen./tih/zb