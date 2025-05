Dax nach Fed-Entscheid fester - Großbritannien im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Zinspause der US-Notenbank Fed kommt bei den Dax-Anlegern gut an.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,7 Prozent fester bei 23.265,77 Punkten.

Die Fed lässt die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer raschen Zinssenkung kalt. Die Währungshüter beließen den Leitzins am Mittwoch in einer einstimmigen Entscheidung in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. "Noch immer zeigt die Zentralbank zwar keine Eile, die Zinsen zu senken, die Tür steht aber offen", schrieben die Experten der Helaba.

Am Donnerstag folgt der Zinsentscheid der Bank of England (BoE). Außerdem wird Trump laut einem Medienbericht am Donnerstag ein Handelsabkommen mit Großbritannien verkünden. "Es wäre der erste große Durchbruch im aktuellen Umfeld des Handelskonflikts", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Im Fokus bei den Einzelwerten stand eine Reihe von Konzernbilanzen und -prognosen. Gefragt nach einem optimistischen Ausblick waren etwa die Aktien von Siemens Energy, die um drei Prozent zulegten. In etwa genauso viel gewann auch die Aktie von Heidelberg Materials. Der Baustoffkonzern hatte im ersten Quartal dank eines höheren Absatzes und Einsparungen mehr verdient als vor Jahresfrist.

Um zwei Prozent nach unten ging es hingegen für Henkel. Der Konsumgüterkonzern ist mit einem Umsatzrückgang ins Jahr gestartet.

