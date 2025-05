EQS-Adhoc: Cherry SE: Veräußerung des Geschäfts für hygienische Eingabegeräte an Contour Design

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Verkauf

München, 8. Mai 2025 – Die Cherry SE hat heute einen Vertrag über die Veräußerung des Geschäfts für hygienische Eingabegeräte (ehemals Active Key GmbH) der Cherry SE Gruppe an den dänischen Peripheriegerätehersteller Contour Design Nordic A/S geschlossen.

Der vereinbarte Kaufpreis besteht aus einem festen Kaufpreis in Höhe von EUR 12,5 Mio., der zum Closing fällig ist, vorbehaltlich einer Anpassung des Net Working Capitals, sowie aus einem variablen Kaufpreisteil von bis zu rund EUR 8,5 Mio. Die Höhe des variablen Kaufpreises ist abhängig von der Erreichung bestimmter finanzieller Leistungsziele.

Die Veräußerung des Geschäfts für hygienische Eingabegeräte erfolgt durch Übertragung der relevanten Vermögenswerte dieses Geschäftsbereichs an Contour Design Nordic A/S in Form eines Asset Deals. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und wird noch im zweiten Quartal 2025 erwartet.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender

