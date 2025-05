Medien: Schweiz könnte doch Panzer nach Deutschland verkaufen

BERN (dpa-AFX) - Der staatliche Schweizer Rüstungskonzern Ruag nimmt nach einem gescheiterten Panzer-Geschäft mit Deutschland einen neuen Anlauf. Angesprochen auf eine Recherche des Schweizer Senders SRF bestätigt das Unternehmen Gespräche über "die Möglichkeit eines Verkaufs", will aber keine weiteren Auskünfte geben.

SRF berichtet, die Ruag wolle 96 in Italien geparkte Leopard-1-Panzer wie schon vor zwei Jahren an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen. Damals waren die Panzer für die Ukraine gedacht. Das Geschäft stoppte die Regierung 2023 unter Verweis auf die strikte Neutralität der Schweiz in allen kriegerischen Auseinandersetzungen.

Dieses Mal habe das deutsche Unternehmen zugesichert, dass die Panzer nicht in die Ukraine gehen sollen, berichtete SRF. Sie könnten etwa als Ersatzteillager genutzt werden. Die Ruag soll nach dem Bericht bereits einen Antrag zum Verkauf beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gestellt haben.

Die Ruag kaufte die Panzer aus Beständen der italienischen Armee 2016. Sie stehen bis heute auf einem Gelände in Norditalien./oe/DP/mis