Trading-Chance AUD/USD: Short zu Beginn der Erntesaison

Die nächste Trading-Chance führt uns in den Bereich der Währungen, aber auch der Rohstoffe. Welcher Zusammenhang hier besteht und auf welchen fundamentalen Effekten die Saisonalität basiert, die als Grundlage für den Trade auf AUD/USD dient, erklären wir im heutigen Artikel. Wir hatten für die bestmögliche Nutzung des saisonalen Effektes einen Einstieg in mehreren Tranchen vorgeschlagen, von der heute die zweite Tranche eröffnet werden kann.

Was haben Währungen mit Rohstoffen zu tun?

Möglicherweise haben Sie zunächst mit Verwunderung gelesen, dass es heute um eine Währung geht, jedoch auch um Rohstoffe. Darum ist es zum besseren Verständnis wichtig, den Zusammenhang zwischen Währungen und Rohstoffen zu erläutern. Die Produktion und der Export von Rohstoffen stellt für einige Länder (Währungsregionen) eine bedeutende Einnahmequelle dar. Damit beeinflussen die Exporte die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft und deren Wert. Hinzu kommt, dass es auch eine umgekehrte Kausalität gibt. Denn wer zum Beispiel einen Rohstoff aus einer Währungsregion kaufen muss, für den kann eine Veränderung des Wechselkurses den Kauf zusätzlich verteuern. Darum tätigen die großen Importeure von Rohstoffen meist Absicherungsgeschäfte, indem sie die Währung des Rohstoff-Exporteurs kaufen.

Der Erntekalender für Australien

Australien ist ein bedeutender Player für gleich mehrere Rohstoffe. Neben Gold produziert und exportiert das Land u.a. seltene Erden, Gerste (Barley), Mais (Corn), Baumwolle (Cotton), Hafer (Oats), Reis (Rice), Weizen (Wheat). Der Erntezyklus spiegelt sich ganz klar in der Saisonalität des Australischen Dollar wider. Wir sehen speziell im Vorfeld der Erntesaison (Harvest season) einen steigenden Kurs im AUD/USD. Das liegt darin begründet, dass u.a. die Käufer der Australischen Rohstoffe die Währung im Sinne einer Absicherung gegen Preisschwankungen kaufen. Sobald die Erntesaison beginnt, sinkt auch der Australische Dollar wieder. Sind die Geschäfte abgewickelt und der Rohstoff gekauft, werden die Absicherungen aufgelöst. Bei Gerste ist Australien der weltweit größte Exporteur, bei Baumwolle der drittgrößte Exporteur und bei Weizen auf Rang Zwei hinter Russland. Entsprechend wichtig sind die Beginne der Erntesaison dieser Rohstoffe. Aktuell sind wir am Beginn der Ernte von Baumwolle und Reis in Australien.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Saisonalität negativ

Die 20-Jahres-Historie des AUD/USD-Wechselkurs zeigt ab Anfang Mai klar gen Süden. So stark, wie der Australische Dollar ab Mitte März auch typischerweise sein mag, so schwach ist er ab Anfang Mai. Kurz vor dem Monatsende ebbt diese Schwächephase ab. Wir steuern ab Juni auf die Mid-Season zu, so dass wir erneut Käufe des AUD/USD sehen, die den Kurs im Durchschnitt deutlich nach oben drücken.

Quelle: www.market-bulls.com

Fazit:

Kurzfristig stehen die Zeichen auf „Korrektur“ für den Australischen Dollar. Das Zeitfenster für diese Trading-Chance ist ziemlich genau vier Wochen geöffnet, so dass Ende Mai ein Ausstieg vorzunehmen ist. Für diesen kurzfristigen Swing-Trade haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 0,6849 AUD/USD. Bei einem aktuellen Kurs von 0,6439 AUD/USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 14,47. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PE8TDB.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,64-0,65 AUD/USD

Unterstützungen: 0,58-0,60 AUD/USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

