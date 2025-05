Versicherer Zurich wächst und ist auf Kurs zu den Finanzzielen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Versicherer Zurich Insurance Group bleibt zum Jahresauftakt auf Wachstumskurs und sieht sich auf Kurs zu seinen Finanzzielen.

Im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Bruttoprämieneinnahmen im ersten Quartal gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode währungs- und akquisitionsbereinigt um fünf Prozent auf 13,32 Milliarden Dollar, teilte der Konzern am Donnerstag mit. In der Lebensversicherung nahmen die Bruttoprämien und Beiträge mit Anlagecharakter um 23 Prozent auf 9,36 Milliarden Dollar zu.

"Unsere Geschäftsbereiche sind gut ins neue Jahr gestartet und erzielten ein Umsatzwachstum, das durch eine starke Kapitalposition und steigende Margen gestützt wurde", erklärte Finanzchefin Claudia Cordioli. "Dank unserer geografischen Diversifizierung, unseres ausgezeichneten Leistungsausweises und unserer soliden Bilanz bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Ziele auch in einem volatilen Umfeld weiterhin erreichen werden." Europas fünftgrößter Versicherungskonzern hatte im November früher als ursprünglich geplant neue Zielvorgaben für den Zeitraum 2025 bis 2027 ausgerufen. Zurich strebt unter anderem auf bereinigter Basis eine Eigenkapitalverzinsung (ROE) von mehr als 23 Prozent an und will den Gewinn je Aktie pro Jahr um mehr als neun Prozent steigern. 2024 betrug der ROE 24,6 Prozent und der Gewinn je Aktie stieg um zehn Prozent.

Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft drückten Naturkatastrophen stärker auf die Rentabilität als im Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Monaten des Jahres schlugen sich Schäden aus Naturkatastrophen mit 3,2 Prozent im Schaden-Kosten-Satz des Versicherers nieder. Der Vergleichswert des Vorjahres betrug lediglich 1,6 Prozent. Je niedriger die Kennzahl ist, desto gewinnbringender ist das Geschäft. Der Anstieg war Zurich zufolge hauptsächlich auf die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Januar zurückzuführen. Die Schadenkosten dafür entsprachen den bereits bekanntgegebenen Schätzungen, erklärte der Konzern. Zurich veranschlagt dafür Zahlungen von rund 200 Millionen Dollar vor Steuern.

Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalausstattung. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende März bei 256 Prozent.

Gewinnzahlen gibt das Unternehmen nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

