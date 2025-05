Borussia Dortmund fehlen Transfererlöse - Gewinnrückgang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) spürt die fehlenden Transfererlöse in dieser Saison am Gewinn.

Nach drei Vierteln des Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende Juni) liegt der Gewinn nach Steuern nur bei 12,9 (2023/24: 48,9) Millionen Euro, 74 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie der BVB am Freitag mitteilte. Im Vorjahr hatte der börsennotierte Club allein mit Spielertransfers netto 88,4 Millionen Euro erlöst, in diesem Jahr nur 34,8 Millionen. Damals hatte allein Stürmer Jude Bellingham bei seinem Transfer zu Real Madrid 113 Millionen Euro eingebracht.

Der Umsatz stieg dagegen in den ersten drei Quartalen vor allem wegen der steigenden Fernsehgelder um knapp elf Prozent auf 393,3 Millionen Euro. Die TV-Vermarktung brachte allein fast 15 Millionen Euro mehr, obwohl der BVB im vergangenen Jahr das Finale der Champions League gegen Real Madrid erreicht hatte. Diesmal schied er im Viertelfinale gegen den FC Barcelona aus. Im dritten Quartal schnellte der Umsatz um mehr als die Hälfte auf 148,8 Millionen Euro, unter dem Strich schrieben die Dortmunder mit 5,2 (minus 21,7) Millionen Euro wieder schwarze Zahlen.

