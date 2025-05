Lonza Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2025 bekannt – Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden genehmigt



09.05.2025 / 16:30 CET/CEST





Jean-Marc Huët wurde als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt

Juan Andres, Eric Drapé und David Meline wurden als Mitglieder des Vewaltungsrates gewählt

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wieder

Eine Dividende von CHF 4.00 pro Aktie wird ab dem 15. Mai 2025 ausgeschüttet

Die anwesenden und vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre hielten insgesamt 42'854’574 Aktien, was 59.33% des Aktienkapitals entspricht

Deloitte wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt

Basel, Schweiz, 9. Mai 2025 – Die heutige Generalversammlung der Lonza Group AG wurde unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten Jean-Marc Huët abgehalten. 59.33% des Aktienkapitals waren an der Generalversammlung vertreten, wobei die anwesenden und vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre insgesamt 42'854’574 Aktien hielten.

Alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wurden jeweils für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Generalversammlung 2026 wiedergewählt. Zur Wiederwahl standen Marion Helmes, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder, Roger Nitsch, Barbara Richmond und Jürgen Steinemann.

Die Wahl von drei neu vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitgliedern – Juan Andres, Eric Drapé und David Meline – wurde von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der Generalversammlung 2026. Eric Drapé wird dem Verwaltungsrat am 14. Mai 2025 beitreten, nach Ablauf seiner aktuellen vertraglichen Verpflichtungen.

Jean-Marc Huët wurde sowohl als Mitglied des Verwaltungsrates als auch als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Generalsammlung 2026 wiedergewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Angelica Kohlmann, Christoph Mäder, Jürgen Steinemann, Eric Drapé und David Meline als die fünf Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Generalversammlung 2026.

Olivier Verscheure entschied sich dazu, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Verwaltungsrat dankt Olivier herzlich für seine zahlreichen Beiträge an Lonza und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Die Aktionärinnen und Aktionäre unterstützten alle weiteren vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge, darunter die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange, des Vergütungsberichts 2024 (Konsultativabstimmung) und der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

Deloitte AG, Zürich (CH) wurde von den Aktionärinnen und Aktionären erneut als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.

Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 4.00 je Aktie wurde von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Die Ausschüttung erfolgt ab dem 15. Mai 2025. Fünfzig Prozent dieser Dividende wird aus der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt und sind von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.

Weitere Informationen finden Sie in den detaillierten Abstimmungsergebnissen.

Über Lonza

Lonza ist eines der weltweit grössten Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Gesundheitsbranche spezialisiert hat. Unser globales Team von rund 18’500 Mitarbeitern ist auf fünf Kontinenten tätig und arbeitet mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um deren bahnbrechende Innovationen in wirksame Therapien umzusetzen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Patientinnen und Patienten weltweit lebensrettende und lebensverbessernde Behandlungen zur Verfügung zu stellen, indem wir innovative Wissenschaft, intelligente Technologie und effiziente Produktion kombinieren.



Unser Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von CHF 6.6 Milliarden und ein Kern-EBITDA von CHF 1.9 Milliarden.Weitere Informationen finden Sie unter www.lonza.com

Kontaktinformationen von Lonza

Francesca Maguire

External Communications LeadLonza Group Ltdfrancesca.maguire@lonza.com

Daniel BuchtaHead of Investor Relations Lonza Group Ltd Tel +41 61 316 2985

daniel.buchta@lonza.com

Zusätzliche Informationen und Haftungsausschluss

Die Lonza Group AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie besitzt eine Zweitkotierung an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Die Lonza Group AG ist nicht verpflichtet, die kontinuierlichen Kotierungsanforderungen der SGX-ST zu erfüllen, unterliegt jedoch den Regeln 217 und 751 des Listing Manual der SGX-ST.

Diese Medienmitteilung kann Angaben enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Einschätzungen der Lonza Group AG. Die Lonza Group AG kann jedoch keine Gewährleistung dafür abgeben, dass diese Erwartungen und Einschätzungen tatsächlich eintreten werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass sämtliche vorausschauenden Aussagen Risiken und Unsicherheiten beinhalten und damit nur eingeschränkt gültig sind. Verschiedene Faktoren können bewirken, dass die effektiven Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, die in dieser Medienmitteilung enthalten sind. Die Lonza Group AG lehnt zudem jede über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Verpflichtung ab, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Alle Marken sind Eigentum von Lonza und sind in der CH, den USA und/oder der EU registriert oder gehören ihren jeweiligen Dritteigentümern und werden nur zu Informationszwecken verwendet.

