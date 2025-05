Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG 09.05.2025 / 13:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG Unternehmen: Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.05.2025 Kursziel: 31,00 EUR (zuvor: 44,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Brockhaus enttäuscht mit Q1-Zahlen - WP-Prüfung dauert an BKHT hat gestern vorläufige Q1-Zahlen gemeldet, die erheblich unter unseren Erwartungen lagen. Dabei enttäuschten primär die Absatzzahlen bei BL, die trotz schwacher Comps 20% unter Vorjahr lagen und u.E. auf Marktanteilsverluste hindeuten. Weiter gehen wir davon aus, dass das Re-Sale-Geschäft, wie bereits in Q4/24, aufgrund von niedrigen Gebrauchtmarktpreisen und weiteren Wertberichtigungen underperformt und einen negativen Rohertrag beigesteuert hat. Bei IHSE (~1 Quartal Visibilität) gingen wir aufgrund des zum Jahreswechsel bestehenden Backlogs von 12,2 Mio. EUR von einem signifikant höheren Umsatz- und Ergebnisniveau aus. Darüber hinaus halten die Prüfungen von KPMG an, die sich u.E. weiterhin nur auf einen einzigen Geschäftsvorfall bei IHSE beziehen, da BKHT u.E. Findings bei Bikeleasing per ad-hoc melden würde. [Tabelle] Schwache Absatzzahlen und Re-Sale-Geschäft belasten Bikeleasing: Mit einem EBITDA von 3,4 Mio. EUR liegt Bikeleasing deutlich unter den Vorjahren (Q1/24: 12,0 Mio. EUR bzw. 9,4 Mio. EUR in Q1/23) und unseren Erwartungen, was primär an dem deutlich niedrigeren Absatz von nur knapp 22 Tsd. Bikes lag (Q1/24: 27 Tsd.; Q1/23: 28 Tsd.). Da der Covid-Boom zu Vorzieheffekten geführt hat, die mittlerweile größtenteils verdaut sein dürften, gehen wir davon aus, dass BL in Q1 Marktanteile verloren hat. Für das geringe EBITDA führt BKHT einen verzögerten Abverkauf der Leasingforderungen an, die u.E. zu einer EBITDA-Verschiebung in das Q2 führen, sich aber lediglich auf einen niedrigen einstelligen Mio.-EUR-Betrag belaufen dürften. Nach unseren Berechnungen impliziert das EBITDA somit auch unter Einbezug höherer Gesamtkosten bei BL einen negativen Rohertrag des Re-Sale-Geschäfts. Gleichzeitig deutet die Höhe der Umsätze im Rückläufergeschäft von u.E. nur ~20 Mio. EUR daraufhin, dass weiter ein erhöhter Lagerbestand besteht und sich unterjährig weitere Nachholeffekte einstellen sollten. IHSE in Q1 trotz hohem Backlog mit überraschend schwachem Umsatzniveau: Mit 0,3 Mio. EUR lag das EBITDA von IHSE deutlich unter unseren Erwartungen von 2,0 Mio. EUR. Dabei dürfte die Rohertragsmarge u.E. weiter bei ~75% liegen, sodass die operative Kostenbasis mit 4,7 Mio. EUR stabil auf dem Niveau des Vorjahres lag. Die anhaltende Umsatzschwäche erfordert u.E. eine Analyse und ggf. Anpassung der Kostenstruktur. In der Folge passen wir unsere Erwartungen an und haben bei BL die anhaltenden Probleme im Bereich Re-Sale sowie einen leichten Marktanteilsverlust, den wir auch auf die u.E. bestehende, generelle Schwäche des Fahrradleasingmarkts ggü. dem Barkauf zurückführen, abgebildet. Bei IHSE gehen wir auch mittelfristig von einer gebremsten Erlösentwicklung und demnach geringeren Margen aus, da traditionelle Verticals schwächeln und große Defense-Aufträge bisher trotz des generellen Booms der Branche ausblieben. Aufgrund der erhöhten operativen Unsicherheiten und der laufenden WP-Prüfungen erhöhen wir ebenso das Beta von 1,4 auf 1,6. Fazit: BKHT performte in Q1 deutlich unter den Erwartungen. Unsere Prognosen bilden nun auch mittelfristige Auswirkungen der mehrschichtigen operativen Probleme und marktseitigen Herausforderungen ab. 