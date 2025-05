IRW-News: Aurania Resources: Aurania schliesst die Zahlung der Mineralkonzessionsgebühren ab

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania schliesst die Zahlung der Mineralkonzessionsgebühren ab

Toronto, Ontario, 9. Mai 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) - https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high-grade-and-ready-to-ship-nickel-at-a-beach-in-france/ - ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass im Anschluss an die Pressemitteilung vom 30. April 2025 die Mineralkonzessionsgebühren 2024 für das Grundstück des Unternehmens in Ecuador vollständig bezahlt wurden.

President und CEO, Dr. Keith Barron, kommentierte: "Ich glaube fest an unser Projekt in Ecuador, nicht nur wegen des Goldes, sondern auch wegen des Silbers, des Kupfers und der Fülle an Mineralien dort. Ich glaube fest an Aurania und ich lasse meinen Worten auch Taten folgen."

Um ein kurzes Video von Dr. Barron zu sehen, in dem er über Gold, Aurania und Ecuador spricht, klicken Sie hier: https://youtu.be/6teqix9g_RY

Das Unternehmen verhandelt weiterhin mit verschiedenen Stellen der ecuadorianischen Regierung über eine Vereinbarung zur Zahlung der jährlichen Konzessionsgebühren für das Jahr 2025. Das Unternehmen hält seine Liegenschaften in Ecuador in gutem Zustand, während eine neue Vereinbarung in Erwägung gezogen wird.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd -.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen über Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, zählen unter anderem die Unfähigkeit, einen Zeitplan für die Zahlung der jährlichen Konzessionsgebühren zu zufriedenstellenden Bedingungen oder für alle zu vereinbaren, was dazu führen könnte, dass die Mineralkonzessionserneuerungen wirkungslos bleiben und die Eigentumsrechte gefährdet sind, das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt dieser Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzierungen zu erhalten, ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein schwankender Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften, eine Abschwächung des Markt- und Branchenvertrauens in Edelmetalle und Kupfer sowie die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ (abrufbar unter www.sedarplus.ca). Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen. Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiervorschriften vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79563

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79563&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.