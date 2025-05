EQS-News: Gerresheimer schließt Investition in hochmoderne Glasproduktion am Standort Lohr erfolgreich ab

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit

Gerresheimer schließt Investition in hochmoderne Glasproduktion am Standort Lohr erfolgreich ab



12.05.2025 / 16:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer schließt Investition in hochmoderne Glasproduktion am Standort Lohr erfolgreich ab

Neue Schmelzwanne senkt CO2e-Emissionen um bis zu 40%

Neueste Produktionstechnologie und umweltfreundliche Kühlung

Kapazitätserweiterung für das geplante Wachstum

Gesamtinvestitionsvolumen von rund 100 Mio. Euro

Düsseldorf/Lohr, 12. Mai 2025. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat nach mehr als zwei Jahren Planungs- und Bauzeit ein Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt am Standort Lohr mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 100 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen.

Kern des Projekts war der Austausch einer der beiden Schmelzwannen gegen eine hochmoderne Oxy-Hybrid-Schmelzwanne. Die neue Wanne verfügt über eine höhere Kapazität, kann mit einem Stromanteil von bis zu 50 % betrieben werden und senkt die CO2e-Emissionen im Vergleich zu einer Schmelzwanne mit konventioneller Technologie um bis zu 40 %. Das Projekt umfasste außerdem Infrastrukturmaßnahmen für die Stromversorgung, die Erweiterung von Produktionsgebäuden, neue Produktionsanlagen und eine neue umweltfreundliche Kühlung. Das Modernisierungs- und Erweiterungsprojekt am Standort Lohr gehört zu den größten Investitionen von Gerresheimer im Bereich Moulded Glass in den letzten Jahren. Gerresheimer stärkt mit dem Projekt seine Wettbewerbsposition als innovativer System- und Lösungsanbieter und als verlässlicher, zukunftssicherer Arbeitgeber in der Region.

„Unsere Investitionen in neueste Produktionstechnologie wie jetzt in Lohr sichern die Zukunft“, erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Mit hochmodernen Anlagen für High-Value-Produkte stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, sichern langfristig Arbeitsplätze in der Region und kommen unseren ambitionierten Nachhaltigkeitszielen einen großen Schritt näher.“

Neue Oxy-Hybrid-Schmelzwanne für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Schmelzwannen in der industriellen Glasproduktion werden in der Regel nach 8-12 Jahre ausgetauscht. Den geplanten Austausch der Schmelzwanne für Weißglas in Lohr hat Gerresheimer für den Umstieg auf neueste Technologie und eine Erweiterung der Produktionskapazität für das geplante Wachstum genutzt. Die neue Wanne kann mit einem höheren Stromanteil von bis zu 50 % betrieben werden. Das diversifiziert die Energieversorgung und reduziert die CO2e-Emissionen gegenüber konventioneller Wannentechnologie um bis zu 40 %. Der Standort Lohr bezieht bereits heute zu etwa 70 % Strom aus erneuerbaren Quellen, bis 2030 soll der Anteil auf 100 % steigen. Auch die Modernisierung der Kühlung unterstützt die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens: Die neue, adiabatische Kühlung ist gegenüber konventionellen Kühlungsanlagen energieeffizienter und verbraucht weniger Wasser.



Zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen und neue Produktionsanlagen

Mehr als zwei Jahre wurde das Projekt von den Gerresheimer Experten akribisch geplant und im laufenden Betrieb umgesetzt. Die Braunglas-Produktion lief am Standort ohne Unterbrechung weiter. Für den höheren Strombedarf wurden beispielsweise neue Stromtrassen verlegt und neue Versorgungsgebäude errichtet. Hinzu kamen eine neue Kühlung und Erweiterungsbauten für die Produktion. Der tatsächliche Wannentausch mit Abriss der alten Wanne und Neubau der Oxy-Hybrid-Wanne erfolgte ab Januar 2025 in knapp vier Monaten. Auch einige Produktionslinien wurden gegen Linien der neuesten Generation ausgetauscht und mit dem von Gerresheimer entwickelten KI-basierten Inspektionssystem zur Qualitätssicherung ausgestattet. Damit kann perspektivisch der Anteil von High-Value Produkten aus dem Werk in Lohr weiter erhöht werden.

Investition in das weitere Wachstum

Im Moulded Glass Werk in Lohr produziert Gerresheimer mit rund 500 Mitarbeitenden eine Vielzahl von Glasprodukten aus Weiß- und Braunglas – von Sirup-, Tropf-, Tabletten- und Infusionsflaschen für die Pharmabranche bis hin zu Glasbehältern und Flaschen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Werk in Lohr ist eines von drei Moulded Glass Werken in Deutschland und insgesamt acht Moulded Glass Werken der Gerresheimer Gruppe weltweit. Das Modernisierungs- und Erweiterungsprojekt am Standort Lohr gehört zu den wesentlichen Investitionsprojekten des Unternehmens der letzten Jahre für das weitere profitable Wachstum der Unternehmensgruppe.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.400 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com



Kontakt Gerresheimer AG

12.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2135510 12.05.2025 CET/CEST