EQS-News: Solides Wachstum in der Cloud // Pinnacle Award 2025 // Geopolitisches Umfeld führt trotz starker Pipeline zu Verschiebung von Projektstarts // Prognose bestätigt

Ungeprüfte Ergebnisse:

Umsatz steigt aufgrund des Umstiegs in die Cloud aktuell nur leicht auf 257,6 Mio. EUR (Vorjahr: 256,6 Mio. EUR)

Solides Wachstum bei Cloud Services plus 5%

Geopolitische Unsicherheiten führen zu Projektverschiebungen im Segment CORE und zurückhaltenden Investitionsentscheidungen im Segment LOB

Wiederkehrende Erlöse steigen um 2%; Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 52% (Vorjahr: 51%)

Weiterhin hohe Nachfrage nach Transformationsprojekten zu SAP S/4HANA – Solide Auftragspipeline

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) minus 21% bei 14,0 Mio. EUR inkl. Einmaleffekte aus Abfindungen und Freistellungen (Vorjahr: 17,7 Mio. EUR); EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) bei 5,4% (Vorjahr: 6,9%)

Dividendenerhöhung um 0,15 EUR auf 1,60 EUR je Aktie (Quote: 42%)

SAP Pinnacle Award »Sales Success Midmarket« bestätigt als höchste Auszeichnung von SAP herausragende Positionierung von All for One im zunehmend gehobenen Mittelstand

Ausbau des Angebotes für Cybersecurity und KI-Integration

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25

Filderstadt, 12. Mai 2025 – Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute die ungeprüften Zahlen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025 veröffentlicht. Demzufolge lag der Umsatz des Unternehmens im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 mit 257,6 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau (Okt 2023 – Mrz 2024: 256,6 Mio. EUR). Der Umsatz wurde maßgeblich durch das Geschäft mit Migrationsprojekten auf SAP S/4HANA im Segment CORE und den fortschreitenden Übergang des bisherigen Resell-Modells hin zu einem höhermargigen cloudbasierten Provisionsmodell geprägt. Zusätzlich führten die unsichere geopolitische Lage und die konjunkturelle Abkühlung trotz der guten Pipeline zu Verzögerungen bei Projektstarts.

Während die Kunden die Notwendigkeit für die Einführung oder den Umstieg auf Cloud-Lösungen erkennen, kommt es gleichzeitig zu Verzögerungen bei der endgültigen Migrations-Beauftragung und dem Projektbeginn mit entsprechend niedrigeren Umsätzen im Consulting und einer geringeren Auslastung. Im LOB-Bereich führen zudem Veränderungen im Pricing und der Lösungspalette bei Customer Experience Lösungen von SAP zu einer schwächeren Nachfrage.

Auch beim Ergebnis wirkt sich die Verunsicherung der Kunden in der Verschiebung von Abschlüssen ins nächste Quartal aus. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) lag im Berichtszeitraum mit 14,0 Mio. EUR um 21% unter dem Vorjahr (Okt 2023 – Mrz 2024: 17,7 Mio. EUR). Darin berücksichtigt sind Einmaleffekte aus Abfindungen und Freistellungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR als Folge der im Oktober eingeführten neuen Unternehmensorganisation. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) lag für den Zeitraum Oktober 2024 bis März 2025 bei 5,4%, nach 6,9% im Vergleichszeitraum. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse stieg auf 52%, nach 51% im Vergleichszeitraum. Bei den Cloud Services Erlösen setzt sich der anhaltende Trend in Richtung Cloud fort (plus 5% auf 73,9 Mio. EUR).

»Wir erleben verstärkt einen zweigeteilten Markt: Einerseits die hohe Nachfrage nach SAP Transformationen und das verbreitete Interesse an Lösungen zur Migration auf das Cloud-Angebot von SAP. Und auf der anderen Seite eine sich verstärkende Zurückhaltung mit Blick auf neue Investitionen in die IT-Landschaft. Die unverändert schlechte konjunkturelle Lage führt bei immer mehr Unternehmen dazu, dass Investitionsprojekte mitunter aufgeschoben oder aber zeitlich gestreckt werden, wenn sie nicht das Kerngeschäft betreffen«, erläutert Michael Zitz, CEO der All for One, die Entwicklung in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres.

Das Segment CORE lag mit einem Umsatz von 230,1 Mio. EUR (Okt 2023 – Mrz 2024: 227,1 Mio. EUR) leicht unter den Erwartungen. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) liegt bei 13,0 Mio. EUR (Okt 2023 – Mrz 2024: 14,6 Mio. EUR) mit einer EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) von 5,7% (Okt 2023 – Mrz 2024: 6,4%).

Insbesondere der LOB-Bereich mit den Fachbereichslösungen ist aktuell von der schwachen Konjunktur geprägt. Die Kunden fokussieren sich bei ihren Investitionen auf Maßnahmen rund um die ERP-Migration und Kernfunktionen der Software. Themenspezifische Lösungen werden derzeit hintenangestellt. Der Segmentumsatz verringerte sich im Berichtszeitraum um 2% auf 36,7 Mio. EUR (Okt 2023 – Mrz 2024: 37,6 Mio. EUR) und das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) lag mit 0,9 Mio. EUR (Okt 2023 – Mrz 2024: 3,1 Mio. EUR) und einer Marge von 2,5% (Okt 2023 – Mrz 2024: 8,2%) unter den Erwartungen.

Zum 31. März 2025 lag die Eigenkapitalquote bei 33% (30. Sep 2024: 32%). Zum Stichtag waren 2.723 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt (31. Mrz 2024: 2.786).

»Die letzten drei Monate waren schwierig, Entscheider sind verunsichert. Die Nachfrage ist zwar weiterhin sehr groß, aber die Projektvergabe zögerlich. Für diese Herausforderungen sind wir gut gerüstet. Wir sind finanziell solide aufgestellt und haben unsere Marktposition weiter ausgebaut, was uns in diesem Umfeld zugutekommt. Der Pinnacle Award 2025 zeigt, dass auch das SAP-Ökosystem dies so sieht«, so Stefan Land, CFO der All for One.

Business AI gewinnt an Bedeutung

Das Thema Künstliche Intelligenz rückt weiter in den Fokus von IT-Lösungen zur Unternehmenssteuerung. So baut die SAP ihr Angebot mit dem hauseigenen KI-Assistenten Joule weiter aus. Dahinter verbergen sich KI-Agenten, die komplexe Workflows über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg mit höchster Präzision ausführen. Um die Kunden bei der Integration und Anwendung von SAP- und Microsoft-Embedded AI in ihre Geschäftsprozesse von Anfang an zu begleiten, weitet All for One das Leistungsspektrum aus. Auch individuell entwickelte AI-Lösungen für Kunden und ein noch stärkerer Business Impact rücken stärker in den Geschäftsfokus.

Auch an anderer Stelle vertieft All for One ihr Angebot: Im Frühjahr wurde eine Partnerschaft mit SECUINFRA geschlossen, einem Spezialisten für die Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen. Künftig können Unternehmen ein externes Security Operations Center (SOC) in ihre IT-Sicherheitsarchitektur integrieren. Das rund um die Uhr verfügbare SOC bietet Managed Detection & Response-Leistungen und unterstützt insbesondere mittelständische Unternehmen mit Microsoft-Infrastrukturen dabei, Sicherheitsanforderungen wie NIS-2 zu erfüllen. Während All for One Beratung, Planung und Aufbau übernimmt, verantwortet SECUINFRA den operativen Betrieb.

Zudem kooperiert All for One mit FORCAM ENISCO, einem Smart Factory-Experten. Gemeinsam schaffen sie durchgängige IT-Architekturen auf SAP-Basis, die fertigenden Unternehmen helfen, ihre Wertschöpfung durch datengetriebene Prozesse nachhaltig zu steigern.

SAP Pinnacle Award und fünffache Auszeichnung im Rahmen der SAP-Diamant-Initiative

Mit mehreren Auszeichnungen hat All for One im Berichtszeitraum die Position als herausragendes SAP-Beratungs- und Servicehaus bestätigt. Der renommierte SAP Pinnacle Award in der Kategorie »Sales Success Midmarket« unterstreicht dabei die jahrzehntelange Erfahrung im – zunehmend gehobenen – Mittelstand und der SAP® MEE Partner Excellence Award 2025 bestätigt die herausragende Cloud-Performance von All for One als führender SAP-Cloud-Partner bei Unternehmenstransformation. Im Rahmen der SAP-Diamant-Initiative wurde All for One zudem gleich fünffach für herausragende Partnerperformance ausgezeichnet.

Auf der Hauptversammlung 2025, die am 18. März 2025 in Präsenz stattfand, wurde die Positionierung der All for One als dividendenstarkes Unternehmen bestätigt. Die anwesenden Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Dividende von 1,60 EUR je Aktie – die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte.

Fortsetzung des Wachstumskurses: Prognose 2024/25 bestätigt

Obwohl das 1. Halbjahr insgesamt nicht den Erwartungen entsprochen hat, hält der Vorstand weiterhin an der Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 fest. Auf Basis der aktuellen Kenntnisse und vor dem Hintergrund einer weiterhin robusten und guten Auftragslage, der umfassenden Projektpipeline und einer wachsenden Kundenbasis erwartet der Vorstand unverändert für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzwachstum auf 525 Mio. EUR bis 540 Mio. EUR (2023/24: 511,4 Mio. EUR), wobei das Umsatzvolumen eher am unteren Ende erwartet wird. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 36,5 Mio. EUR und 40,5 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR) bewegen. Die Effekte durch die Transformation vom On-Premise Geschäft (Resell-Modell) mit dem Verkauf von Lizenzen und Wartungsverträgen hin zum provisionsbasierten Cloudmodell wurden bei den Prognosen berücksichtigt.

Auch für die nächsten Jahre geht All for One von einem robusten, organischen Wachstum der Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, das durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Portfoliobereichen und Märkten ergänzt werden soll. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll im Geschäftsjahr 2025/26 über der 8%-Schwelle liegen.

Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2024/25 veröffentlicht die All for One Group SE am 15. Mai 2025.

Ungeprüfte 6-Monats-Kennzahlen von Oktober 2024 bis März 2025 in Mio. EUR 10/2024 –

03/2025 10/2023 –

03/2024 +/- 01/2025 –

03/2025 01/2024 –

03/2024 +/- Umsatz 257,6 256,6 0% 123,3 122,8 0% Cloud Services 73,9 70,1 5% 37,0 35,5 4% Software und Support 76,1 79,3 -4% 32,1 33,2 -3% Consulting 1 107,6 107,2 0% 54,2 54,1 0% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 14,0 17,7 -21% 3,0 6,7 -56% EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 5,4 6,9 2,4 5,4 EBIT 11,5 14,8 -23% 1,7 5,3 -68% EBIT-Marge in % 4,4 5,8 1,4 4,3 Periodenergebnis 7,4 9,9 -25% 0,8 3,2 -75% Ergebnis je Aktie in EUR 1,51 1,98 -24% 0,17 0,64 -73% in Mio. EUR 31.03.2025 30.09.2024 +/- Flüssige Mittel 51,6 62,6 -18% Eigenkapitalquote in % 33 32 1) Die Consulting-Umsätze enthalten ab Geschäftsjahr 2024/25 die bisher separat ausgewiesene Umsatzart »CONVERSION/4«. Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst.

