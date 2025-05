ROUNDUP/Aktien New York: Rally nach Zolleinigung

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China beflügelt am Montag die New Yorker Börsen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kappen die gegenseitig verhängten Zölle für eine Übergangszeit deutlich. Die US-Abgaben auf chinesische Importe werden auf 30 Prozent reduziert, Peking wiederum senkt die Zölle für Einfuhren aus den Vereinigten Staaten auf 10 Prozent.

Im frühen Handel zog der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 2,52 Prozent auf 42.290 Punkte an. Dies ist das höchste Niveau seit Anfang April. Noch mehr Schwung verzeichneten Technologiewerte und so ging es für den Nasdaq 100 um 3,40 Prozent auf 20.743 Punkte hinauf. Der stark von Technologiewerten geprägte Auswahlindex bewegt sich damit auf dem höchsten Stand seit Anfang März. Dies gilt auch für den marktbreiten S&P 500 , der zu Wochenbeginn 2,74 Prozent auf 5.815 Zähler gewann.

Die Verluste seit dem von US-Präsident Donald Trump Anfang April losgetretenen globalen Zollstreit sind abgehakt. Die Experten der ING Bank sprechen von einer Deeskalation, die weitreichender sei als gedacht und die Perspektiven deutlich aufhelle, auch wenn der weitere Verhandlungsprozess wahrscheinlich eine Herausforderung bleibe.

Besonders gefragt waren am Montag die Aktien aus dem Kreis der "Glorreichen Sieben", also der sieben bedeutendsten Technologieunternehmen. Die Kursgewinne von Alphabet , Amazon , Apple , Meta , Microsoft , Nvidia und Tesla reichten bis zu 8 Prozent im Fall von Amazon. Am kleinsten war der Anstieg mit 1 Prozent für Microsoft.

Die Apple-Anteile gewannen fast 6 Prozent nach einem Bericht im "Wall Street Journal", wonach der iPhone-Hersteller unabhängig von etwaigen Zöllen über Preiserhöhungen für seine Smartphones nachdenkt.

Aktien von Pharmaherstellern schüttelten im freundlichen Gesamtmarkt ihre vorbörslichen Verluste größtenteils ab. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Maßnahmen gegen hohe US-Medikamentenpreise zu ergreifen, hatte zunächst belastet. Eli Lilly notierten zuletzt noch schwächer, für Pfizer , Merck & Co und Abbvie ging es hinauf./ajx/he