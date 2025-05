ROUNDUP: Procredit baut Kreditportfolio aus - Gewinn sinkt wegen höherer Kosten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Procredit Holding hat ihr Kreditportfolio im ersten Quartal leicht ausgebaut. Es stieg um 2,5 Prozent auf knapp 7,2 Milliarden Euro, wie das jüngst in den Kleinwerte-Index SDax aufgestiegene Finanzinstitut am Montag in Frankfurt mitteilte. Mittelfristig will das Unternehmen das Kreditportfolio auf über zehn Milliarden Euro ausbauen.

Die Aktie legte bis zum Mittag mehr als vier Prozent zu. Das Papier ist seit dem 9. Mai Mitglied des Index. Die Jahresbilanz ist bisher positiv: So stieg der Kurs im fast die Hälfte. Für die vergangenen 12 Monate steht ein Plus von rund 23 Prozent zu Buche.

Der Zinsüberschuss sank im ersten Quartal von 90,1 Millionen auf 85 Millionen Euro. Positiven Effekten aus dem Kreditwachstum standen negative Preiseffekte aus niedrigeren Leitzinsen sowie höheren Zinsaufwendungen gegenüber.

Der Provisionsüberschuss legte hingegen von 21 Millionen auf 22,6 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis ging von 33,5 Millionen auf 25,2 Millionen Euro zurück, was Procredit mit höheren Kosten für Personal, IT und Marketing begründete.

Procredit ist vor allem in Südost- und Osteuropa tätig und ist auf die Finanzierung von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen sowie das Direktbankgeschäft für Privatkunden ausgerichtet./nas/mis