EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatzwachstum und stabilen operativen Gewinn im ersten Halbjahr 2024/25

JENA, 13. Mai 2025

Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 inklusive der DORC-Konsolidierung einen Umsatz von rund 1.050,5 Millionen Euro (Vj. 947,2 Millionen Euro), ein Wachstum von +10,9 % (währungsbereinigt: +10,6 %). Der währungs- und akquisitionsbereinigte Umsatz lag mit -0,5 % noch knapp unter dem Vorjahr. Der Auftragseingang legte deutlich um +33,4 % zu. Das EBITA[1] entwickelte sich mit rund 113,6 Millionen Euro (Vj. 113,2 Millionen Euro) positiv. Die EBITA-Marge lag bei 10,8 % (Vj. 12,0 %).

Dr. Markus Weber, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, kommentiert zum ersten Halbjahr: „Insbesondere im Laufe des zweiten Quartals haben wir eine klare Belebung der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Refraktive Chirurgie in China gesehen, worauf wir auch bereits in unserer Ad-Hoc-Nachricht vom 15. April 2025 hingewiesen haben. Leider belasten die Unsicherheiten rund um die US-Handelszölle und Währungsrisiken derzeit jedoch noch den Ausblick. Wir behalten daher unsere bisherige Prognose eines stabilen bis leicht steigenden EBITA für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres bis auf weiteres bei.“

Umsatzwachstum dank DORC-Konsolidierung

Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmology stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 um +15,4 % (währungsbereinigt: +15,1 %) auf 808,2 Millionen Euro (Vj. 700,6 Millionen Euro) an. Hierzu trug im Wesentlichen die Akquisition von DORC bei. Akquisitions- und währungsbereinigt lag der Umsatz mit +0,1 % in etwa auf Vorjahresniveau. Die verhaltene zugrundeliegende organische Umsatzentwicklung ist auf eine anhaltend langsame Entwicklung im Gerätegeschäft zu Beginn der Periode sowie auf Preisdruck bei Intraokularlinsen in China zurückzuführen. Ein gutes Wachstum der Verbrauchsmaterialien für refraktive Chirurgie in China wirkte sich positiv aus.

Im strategischen Geschäftsbereich Microsurgery sank der Umsatz um -1,7 % (währungsbereinigt: -2,2 %) auf 242,3 Millionen Euro (Vj. 246,5 Millionen Euro). Der leichte Umsatzrückgang ist dabei im Kontext einer besonders starken Auslieferungsperiode im Vorjahr sowie temporärer Absatzrückgänge während der Einführung des neuen Operationsmikroskops KINEVO® 900 S zu sehen.

Der wiederkehrende Umsatz lag bei 50,0 % (Vj. 41,2 %). Der Anstieg ist im Wesentlichen durch die DORC-Akquisition bedingt.

Stärkster Wachstumsbeitrag aus Region Americas

In der Region EMEA[2] stieg der Umsatz um +14,1 % (währungsbereinigt: +14,5 %) auf 330,2 Millionen Euro (Vj. 289,4 Millionen Euro) an. Positive Wachstumsbeiträge kommen aus den Märkten Deutschland, Großbritannien sowie Spanien.

Der Umsatz in der Region Americas stieg um +28,4 % (währungsbereinigt: +26,4 %) von 216,6 Millionen Euro auf 278,1 Millionen Euro, insbesondere aufgrund einer Erholung in den USA gegenüber einer schwachen Vorjahresperiode.

Die Region APAC[3] verzeichnete mit 442,2 Millionen Euro (Vj. 441,1 Millionen Euro) einen leichten Umsatzanstieg von +0,2 % (währungsbereinigt: +0,2 %). Positive Beiträge kamen aus den Märkten Südostasien, Indien und China. Der japanische Markt verzeichnete indes einen Umsatzrückgang.

Stabiles Ergebnis trotz hoher Vergleichsbasis aus dem Vorjahr

Die Bruttomarge war mit 52,7 % (Vj 53,3 %) aufgrund negativer Produktmixeffekte – im Wesentlichen resultierend aus Preisrückgängen bei Intraokularlinsen in China und temporär rückläufiger Umsätze mit den Vorläufersystemen im Kontext der Neuprodukteinführungen des VISUMAX® 800 in China sowie der Einführung des KINEVO® 900 S – rückläufig.

Das operative Ergebnis (EBITA) belief sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 auf 113,6 Millionen Euro (Vj. 113,2 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBITA-Marge von 10,8 % (Vorjahr: 12,0 %) – der Vorjahreswert hatte von einer einmaligen Vergleichszahlung aus der Beilegung eines Rechtsstreits mit Topcon Ltd. in den USA profitiert. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Wert von 10,7 % (Vj. 10,0 %).

Der Gewinn pro Aktie belief sich im ersten Halbjahr auf 0,70 Euro (Vj. 0,94 Euro). Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich 0,81 Euro (Vj. 0,92 Euro).

Ausblick für den weiten Geschäftsverlauf 2024/25

Für 2024/25 erwartet Carl Zeiss Meditec weiterhin ein volatiles globales makroökonomisches Umfeld, unter anderem aufgrund der gestiegenen Risiken aus den US-Handelszöllen und der Volatilität an den Währungsmärkten. Unter der Prämisse, dass die oben genannten Unsicherheitsfaktoren sich nicht weiter verschärfen, wird für das restliche Geschäftsjahr weiterhin ein moderater Umsatzzuwachs erwartet. EBITA und EBITA-Marge werden im Geschäftsjahr 2024/25 voraussichtlich stabil bis leicht höher ausfallen. Angesichts der aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten im Hinblick auf die Einführung von Handelszöllen durch die USA sowie gestiegener Währungsrisiken ist derzeit noch keine genauere Prognose möglich.



Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen

Umsatz nach Regionen

[1] Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte

[2] Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika

[3] Asien/Pazifik

