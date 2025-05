EQS-News: freenet Hauptversammlung beschließt Rekorddividende je Aktie in Höhe von 1,97 EUR

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

freenet Hauptversammlung beschließt Rekorddividende je Aktie in Höhe von 1,97 EUR



13.05.2025 / 14:50 CET/CEST

freenet steigert Dividende je Aktie um 11,3 % auf 1,97 EUR (Vorjahr: 1,77 EUR)

Dividendenrendite1 liegt bei 7,2 % (Vorjahr: 7,0 %)

Weitere Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Büdelsdorf, 13. Mai 2025 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] am 13. Mai 2025 in Hamburg stimmte eine Mehrheit von 99,93 % für die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie, davon entfallen 0,12 EUR auf einen Sondereffekt aus dem Verkauf von IP-Adressen. Insgesamt werden für das abgelaufene Geschäftsjahr 234,1 Mio. EUR (Vorjahr: 210,4 Mio. EUR) an die freenet Aktionäre ausgeschüttet. Damit steigt die Dividende je Aktie um 11,3 % gegenüber dem Vorjahr und ergibt eine Dividendenrendite in Höhe von 7,2 %. Der Auszahlungstag ist der 16. Mai 2025.

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt in diesem Jahr unter partiellem Abzug von Kapitalertragsteuer. Mehr als 60 % (1,21 EUR) der Dividende je Aktie entstammen dem steuerlichen Einlagekonto gemäß § 27 KStG. Dieser Teil der Dividende wird daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Der übrige Anteil (0,76 EUR) unterliegt dem regulären Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gemäß Kapitalerträgen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

Allen weiteren Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung ebenfalls mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 42,81 % (Erstpräsenz inkl. Briefwahlstimmen) des eingetragenen Grundkapitals der freenet AG auf der Hauptversammlung vertreten.

Unter fn.de/hv stehen Ihnen weitere Informationen zur Hauptversammlung 2025 mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen zur Verfügung.

1 Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der freenet Aktie zum Jahresende 2024.

freenet AG

Investor Relations & ESG Reporting

Deelbögenkamp 4

22297 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 / 513 06 778

E-Mail: ir@freenet.ag

fn.de/ir

